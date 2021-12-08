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迎接低軌衛星 中華電謝繼茂：技術準備好了

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

低軌衛星議題在全球發燒，而各個國際低軌衛星業者也頻頻來台探路，除拜會主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）以外，也與台灣電信龍頭中華電信（2412）接觸。中華電信董事長謝繼茂表示，迎接低軌衛星時代到來，中華電信擁有營運衛星的經驗及地面遍布全台的光纖網路的優勢，更進行一年多的低軌衛星落地測試，中華電信「準備好了」！

台灣雲端物聯網產業協會今日舉行「2021台灣雲端物聯網論壇」：5G是一朵雲。台灣雲協副理事長暨中華電信董事長謝繼茂到場致詞。

媒體詢問近期最熱門的低軌衛星（離地300至500公里）議題以及蔡英文總統關注的太空產業，中華電信可以扮演什麼角色，謝繼茂表示，中華電信營運ST-1、ST-2（離地3.6萬公里的高軌衛星）已經有20多年時間，是台灣少數具備衛星營運豐富經驗的業者，再者低軌衛星在天上飛，要落地得地面接收站的配合，中華電信也擁有不少地面接收站。

此外，謝繼茂認為，低軌衛星主要服務偏遠地區及海上等應用，地面上傳輸仍需搭配光纖網路，因此低軌衛星與5G網路跟光纖網路是互補的，看好低軌衛星、光纖網路、5G網路打造鋪天蓋地的寬頻上網服務，可望促進創新應用以及雲端產業發展。

而中華電信內部也具備衛星等技術能量，謝繼茂表示，中華電信已經依照低軌衛星國際趨勢跟頻段進行測試，長達一年多的時間，在技術端以及低軌衛星落地營運等事項都準備好了，就等國際低軌衛星業者來台。

不過國際低軌衛星業者SpaceX、OneWeb發射衛星上天，衛星通訊涵蓋全球後，關鍵還是要落地在各個市場，跟各地政府跟法規接軌，謝繼茂說，低軌衛星落地接軌當地法規的確是未來重大的問題，畢竟低軌衛星還是一個通訊服務，通訊服務向來都是特許行業，希望主管機關（NCC）有一致性規管。

中華電信 光纖 雲端

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