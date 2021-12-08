台積好操卻離不開？過來人揭跳槽血淚史 結局「神展開」網讚翻

晶圓代工龍頭台積電作為台灣半導體產業「護國神山」，吸引不少人搶進，然而高工時、高壓的工作環境也讓人卻步。日前，PTT科技板上一篇「你在台積待幾年後走人？會後悔太晚走嗎？」的文章，引起廣泛討論。對此，就有過來人現身說法，分享離開後的種種際遇，讓網友們紛紛大讚「這樣才是人生」。

原PO揭露10年前曾在台積工作的生活，下班沒看過太陽、下雨分不清雨水或淚水，真的邊做邊罵，也一直很猶豫要不要離開，最後下定決心離開，隔年便跳槽專攻電子材料的日商。

沒想到，自從跳槽後不僅每天工時不到8小時，原PO的生活也越來越多采多姿，交了女朋友，還當起房東、學習新投資。目前36歲就當到公司部經（理），年收入約250萬元，雖然其薪水遠不如台積同職位，但日商穩定調薪4%和終身雇用制，讓原PO確信自己能「快樂做到退休」，回想在台積的生活，可能「不知道自己何時會陣亡」。

貼文一出，網友紛紛讚爆，「9年就能變部經理還真強」、「讚，有能力有理想的不適合待台積產線」、「推，這樣才是人生，不要再被一生一次給洗腦」、「恭喜，除了實力外，還要配合運氣」、「我也過著類似原PO的生活，剛好搭上公司起飛的時候」。