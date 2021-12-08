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華邦電攜手Karamba 推出定制網路安全解決方案

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

記憶體大廠華邦電（2344）今日宣布與嵌入式聯網設備安全供應商Karamba Security，將共同推出全新的汽車網路安全防護解決方案。

Karamba的 XGuard軟體已在汽車和物聯網市場獲得認可，可在無需更改研發和驗證流程的情況下，檢測及防止設備遭受網路攻擊，滿足客戶對於汽車資訊安全UN R155的相關要求。

華邦電表示，該公司最新推出的TrustME W77Q安全快閃記憶體將容量擴展至128Mb，同時提供卓越的安全性能，包括硬體信任根與安全且加密的資料儲存和傳輸能力。

華邦電與Karamba推出的安全解決方案將網路保護向前推進了一大步，即使ECU遭到破壞，也能保持系統的完整性。

受益於華邦電W77Q 提供的安全通道，以及Karamba XGuard軟體配備的白名單驗證和CFI驗證功能，客戶無需在昂貴的OTA安全通道上追加投入便可為終端使用者提供開箱即用的安全OTA更新。

華邦電指出，放眼整個供應鏈的開發流程，從晶圓廠到客戶製造工廠部署，再到設備的運行，華邦電與Karamba推出的聯合解決方案可為客戶提供確切的完整性檢查，且無需更改開發或製造流程。

Karamba聯合創始人兼首席科學家Assaf Harel表示，我們很高興能與華邦電合作，共同為汽車及物聯網客戶提供開箱即用的安全記憶體解決方案。華邦電 W77Q安全快閃記憶體為Karamba的XGuard軟體增添了硬體防護。

Assaf Harel 進一步指出，通過實現安全的OTA更新，我們的解決方案可幫助汽車客戶通過新的車用安全標準，包括目前許多客戶要求的UN R155、R156以及 ISO21434等規定，且無需耗費高成本改變研發或供應鏈流程。

華邦電安全快閃記憶體技術總監Ilia Stolov認為，聯網汽車發展迅速，並已成為全球主流趨勢，因此資訊安全防護及車輛功能安全標準的重要性更加不容忽視。

他表示，華邦電攜手Karamba Security為客戶的應用提供完整的安全環境，可符合嚴格的汽車安全防護認證以滿足行業要求，包括AEC-Q100、ISO26262和 ISO21434。華邦電同時也在尋求像Karamba Security一樣出色的合作夥伴，致力於為業界提供領先的記憶體解決方案，使世界變得更加安全。

華邦電 快閃記憶體

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