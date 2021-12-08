快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

串流平台新創OVO推量子電視 新投影機明年進軍美國

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣串流裝置領導品牌OVO發表QLED量子電視，內建聯發科晶片，以及台灣本土創新研發、適合全家使用的OVO TV OS，包括75、65、55 和 43吋四款機型，全線支援4K、HDR10+、AV1、杜比音效與藍牙語音遙控器。OVO也同步發表旗艦智慧投影機K3，並宣布藝人「咪咪」從產品愛用粉絲出任品牌代言人。

智慧電視銷售持續成長，其中內建台灣晶片的比例相當高，但播放平台大多被美、陸、韓等海外平台把持。OVO研發本土的OVO TV OS，擴展到智慧電視，除了原有簡單好用的開機直接看電視之外，更發表了單一介面，不用切換訊號源，上下左右通通找得到；以及單一遙控器：滿足全影視需求，遙控器三支變一支等獨家特色，全家老小都能輕鬆上手。

OVO發表品牌宣言「連結質感生活」，推出QLED 量子電視和代言人。硬體採用聯發科晶片與QLED 量子點技術，超廣色域，還原真實色彩，全線支援4K超高解析度、最新標準 HDR10+、最新格式 AV1、2.4G/5GHz 雙頻 WiFi、杜比環繞音效與藍牙語音遙控器，以及內建四季線上、friDay影音、LINE TV、LiTV 等眾多正版內容。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，新一代OVO TV OS獲美國專利。QLED量子電視的推出，代表 OVO軟體創新從最早的智慧電視盒，再到智慧投影機，現在成功擴展到智慧電視，完成了台灣聯網電視平台最後一塊拼圖。隨著智慧投影機市場逐漸打開，與首款智慧電視如期上市，OVO今年營收已突破億元大關

近期有不少企業選定智慧投影機做為今年尾牙禮品或大獎，OVO同步推出智慧投影機旗艦款K3，整合ToF極速自動對焦、頭層真皮提帶、亮度再提升16.7%，並採用新版軟體與K歌系統，以滿足市場對質感升級的需求。目前K2與K3已通過美國FCC認證，預計將於明年第1季進軍美國。台灣原創智慧平台，即將迎來一個規模化與國際化的嶄新未來。

電視盒 4G 美國

延伸閱讀

吳釗燮：美關切萊豬公投 不敢相信用公投決定科學的事

美國淫魔富豪生前豪宅首度曝光 按摩台送進法院成物證

繼美國之後 澳洲也宣布外交抵制北京冬奧

國泰美國ESG基金即將募集 市場唯一聚焦美股+ESG

相關新聞

新聞解析/三星大重組 擺明要搶台積電的晶圓製造市場

三星電子今（7）日宣布將三大事業部門中的消費電子與行動通訊兩個部門合併，重心向半導體事業部挪移，展現副董事長李在鎔復出之後、在晶圓製造市場力圖超越台積電的野心。

晶圓代工成熟製程大混戰 聯電能穩坐老三？

晶圓代工廠力積電（6770）董事長黃崇仁在6日掛牌上市典禮致詞拋出，力積電預估很快就變成第5大晶圓代工代工廠。由於除了力積電，中國大陸中芯，以及近期在美國掛牌的格芯都在搶晶圓代工三哥的地位，各大廠商競爭白熱化也同步成為話題，各廠專攻領域也已逐步區隔。

台灣矽盾好威！環球晶成台美合作「隱藏版關鍵」

台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）鎖定半導體、5G、電動車等三大領域，這些項目台灣都在產業扮演要角，但美方普遍更勝一籌，唯獨在半導體最關鍵材料-矽晶圓實力相對比台灣弱，尤其環球晶（6488）已是全球前三大半導體矽晶圓廠，並在美大力布局，是當下在美國擁有最大產能的廠商，此次TTIC，環球晶勢必成為美方亟欲合作的對象，堪稱「隱藏版關鍵要員」。

茂迪TOPCon電池模組詢問度高 明年第3季出貨

茂迪公司（6244）宣布推出全新下世代模組產品MoPower-400，為商品化N型高效電池的最新代表作，茂迪領先業界導入...

洪傳獻：聯合再生三隻腳明年齊發功 力拚轉盈

台灣智慧能源周今日盛大開展，太陽能大廠聯合再生(3576)董事長洪傳獻今(8)指出，聯合再生最艱難、痛苦的時刻已過，三大...

英特爾CEO面臨3困境、炮口對準台積電 謝金河：張忠謀一句話完勝對手

高手過招，高下立判！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。