串流平台新創OVO推量子電視 新投影機明年進軍美國

台灣串流裝置領導品牌OVO發表QLED量子電視，內建聯發科晶片，以及台灣本土創新研發、適合全家使用的OVO TV OS，包括75、65、55 和 43吋四款機型，全線支援4K、HDR10+、AV1、杜比音效與藍牙語音遙控器。OVO也同步發表旗艦智慧投影機K3，並宣布藝人「咪咪」從產品愛用粉絲出任品牌代言人。

智慧電視銷售持續成長，其中內建台灣晶片的比例相當高，但播放平台大多被美、陸、韓等海外平台把持。OVO研發本土的OVO TV OS，擴展到智慧電視，除了原有簡單好用的開機直接看電視之外，更發表了單一介面，不用切換訊號源，上下左右通通找得到；以及單一遙控器：滿足全影視需求，遙控器三支變一支等獨家特色，全家老小都能輕鬆上手。

OVO發表品牌宣言「連結質感生活」，推出QLED 量子電視和代言人。硬體採用聯發科晶片與QLED 量子點技術，超廣色域，還原真實色彩，全線支援4K超高解析度、最新標準 HDR10+、最新格式 AV1、2.4G/5GHz 雙頻 WiFi、杜比環繞音效與藍牙語音遙控器，以及內建四季線上、friDay影音、LINE TV、LiTV 等眾多正版內容。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，新一代OVO TV OS獲美國專利。QLED量子電視的推出，代表 OVO軟體創新從最早的智慧電視盒，再到智慧投影機，現在成功擴展到智慧電視，完成了台灣聯網電視平台最後一塊拼圖。隨著智慧投影機市場逐漸打開，與首款智慧電視如期上市，OVO今年營收已突破億元大關

近期有不少企業選定智慧投影機做為今年尾牙禮品或大獎，OVO同步推出智慧投影機旗艦款K3，整合ToF極速自動對焦、頭層真皮提帶、亮度再提升16.7%，並採用新版軟體與K歌系統，以滿足市場對質感升級的需求。目前K2與K3已通過美國FCC認證，預計將於明年第1季進軍美國。台灣原創智慧平台，即將迎來一個規模化與國際化的嶄新未來。