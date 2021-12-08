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印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

資安正熱 資策會內部團隊獨立成立「資安鑄造」公司

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

5G技術快速發展，加速台灣產業數位轉型，卻產生工控設備（Operational Technology， OT）數位化等資訊安全問題，例如駭客挖掘物聯網漏洞，利用勒索軟體進行攻擊。美國白宮更於日前指出，2020年全球勒索金額達4億美元（約新台幣116多億元），2021年第1季則超過8千萬美元，超過新台幣23億元。

面對科技快速的發展及嚴峻的資安情勢，資策會的資安研究發展團隊正式技轉成立「台灣資安鑄造股份有限公司」（資安鑄造），回應產業對資安的強烈需求，包含鑄造跨資訊（IT）、工控（OT）及5G的供應鏈資安監控平台，運用AI技術，快速偵測資安事件發生及應變，補足政府與產業所面臨的資安人才不足等問題，提升醫療院所、電商平台、工業控制產業，及晶片產業等相關企業的資安量能。

資安鑄造的創辦人是資策會資安科技研究所（資安所）前所長毛敬豪，他表示，台灣位居世界資通訊供應鏈的核心，特別需要發展供應鏈資安威脅獵捕（Supply Chain Threat Hunting）技術，以強化未來5G場域中工控及供應鏈資安的防護需求，並提升中小企業資安聯防的成效。

今(2021)年美國知名資安研究機構MITRE評鑑中，資安鑄造建立的「跨域資安監控平台」，擁有全球領先的資安技術，具備偵測各種已知惡意行與攻擊能力，能妥善監控場域內的工控資安環境。資安鑄造對供應鏈的「UFO」弱點檢測技術，已應用半導體晶片木馬檢測，2020年獲全球駭客年度盛會「黑帽大會」（Blackhat） 的肯定，推薦予全球資安與駭客圈。

資策會表示，將持續與資安鑄造合作，全面提升資安技術，防範資安攻擊超前部署，培育國家所需的資訊與資安技術研發人才，同時觀察社會動向，鼓勵資策會團隊朝多元角度切入成立新創公司，解決產業的數位需求痛點，以落實智慧國家的各項政策與推動工作。

資安 資策會 新台幣

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