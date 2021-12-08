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全台唯一「3D導購廊道」 打造科技零售新體驗

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

受新冠肺炎疫情及數位化消費行為普及的影響，愈來愈多零售業者搶攻虛實整合商機。在經濟部工業局指導下，財團法人資訊工業策進會數位轉型研究所（資策會數位所）輔導方舟智慧，運用全家便利商店零售場域，建構全台唯一「3D導購廊道」，於今（8）日舉辦發表會，展示3D虛擬消費創新技術。

方舟智慧採用群創光電AM MiniLED面板及瑞艾科技AI影像辨識、虛擬機器人技術，建立AI互動螢幕，於全家便利商店忠孝光復店率先導入3D導購廊道，整合線下線上購物情境，創造台灣便利商店巿場消費新體驗。

經濟部工業局副組長呂正欽指出，透過智慧顯示落地驗證推動，不僅連結台灣解決方案業者與指標性零售通路供需媒合、促成顯示應用服務落地，為台灣便利商店巿場創造銷售新局面，更希望透過典範個案的打造，成為對接國際市場的出海口，形塑產業新商機。

資策會數位所所長林玉凡表示，藉由資策會FIND輔導工法-從需求探索、創新服務設計、促成價值鏈團隊、應用建置到成效評估追蹤，從零售場域的需求出發，透過顯示科技與3D成像、AI辨識、虛擬化身等軟硬技術整合，打造能夠延伸店內空間的牆面商店，真正解決零售場域業者的問題，進而開拓顯示科技在零售領域應用的新價值。

事實上，將高階互動螢幕化身「櫥窗購物」（Ｗindow shopping）是智慧零售另一項創意應用，為了要讓高價商品躍上螢幕，還能吸引消費者眼球，則需要有高精度的3D技術及高清畫面。方舟智慧720度3D高擬真成像技術讓精緻度大幅提升，再結合群創光電110吋AM MiniLED顯示器精準的色彩呈現，讓消費者能夠透過觸控螢幕觀看商品細節，包括珠寶奢侈品、話題性公仔等不易於店內陳列的商品。

全家便利商店表示，「全家」致力邁向科技零售業，將店舖做為跨領域、跨產業的科技實驗平台，此次十分榮幸在資策會輔導下，提供店舖作為新科技的測試場域，試營運期間的寶貴經驗，更將成為「全家」汲取消費者需求、邁向科技零售業的元素之一。

全家便利商店 資策會 螢幕

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