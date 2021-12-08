筆電需求暢旺 緯創11月營收862.03億元、月增7.43%

晶圓代工廠力積電（6770）董事長黃崇仁在6日掛牌上市典禮致詞拋出，力積電預估很快就變成第5大晶圓代工代工廠。由於除了力積電，中國大陸中芯，以及近期在美國掛牌的格芯都在搶晶圓代工三哥的地位，各大廠商競爭白熱化也同步成為話題，各廠專攻領域也已逐步區隔。

2021-12-08 17:12