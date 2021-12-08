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筆電需求暢旺 緯創11月營收862.03億元、月增7.43%

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

緯創（3231）今（8）日公布2021年11月營收為862.03億元，月增7.43%，年減0.71%，主要是受到筆電需求暢旺所帶動，今年前11個月營收為7650.71億元，年減0.83%。

緯創2021年11月筆電出貨250萬台，月增20萬台。桌機出貨85萬台，月增15萬台。顯示器出貨130萬台，月減10萬台。緯創表示，需求持續暢旺，雖然面臨缺料，但是該公司在料況與庫存管理做得不錯，加上產品組合，以及客戶組合得宜，使得11月整體出貨表現不錯。

展望12月與2022年第1季，緯創表示，2021年12月出貨將與11月相當或小幅增長，維持在高檔水準，由於需求延續，2022年第1季，若與2021年同期相比，可望淡季不淡。

緯創 筆電 營收

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