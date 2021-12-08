NeurIPS分享會 華碩展示精準AI醫療影像辨識系統

PC品牌大廠華碩（2357）AI研發中心 (AICS) 深耕產學合作，今與台灣大學電資學院教授舉辦國際頂級AI會議—神經信息處理系統大會的台北分享會，分享台灣獲選論文，二篇來自華碩博士生，其中一篇領域泛化 (Domain Generalization) 於影像識別的研究獲最高分，為台灣唯一入選接受率僅3%的Spotlight 論文。

神經信息處理系統大會 (Conference on Neural Information Processing Systems, NeurIPS) 是機器學習和計算神經科學領域的頂級學術會議，本次官方首度授權舉辦台北分享會，提供產學頂尖人才交流平台，由華碩與台大資工系林軒田教授、電機系王鈺強教授及李宏毅副教授攜手舉辦。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，個人化的精準醫療將是現代醫學主流，需要前沿科技加速產業數位轉型。台灣醫療水準世界一流，資工電機領域人才比肩國際，惟欠缺能優化智慧醫療流程的大數據分析與軟硬整合。華碩博士生計畫促進產學深度合作，連結前瞻科研成果，深入醫療場域聆聽使用者需求，做出真正有助醫療產業發展的產品。

華碩的Spotlight論文，以醫療影像辨識為研究主題，運用深度神經網路建立AI模型，以少數醫院資料為樣本，即可讓AI自動學習與標註醫學特徵，不僅準確率較一般監督式模型提高7％，且無需重新訓練模型，即能快速部署至他院。研究將導入華碩醫療影像智慧判讀系統，輔助醫師正確解讀醫療影像以判斷病症、降低風險、評估預後，省下繁瑣的人工辨識與標註流程，把時間還給病人。

華碩AI研發中心同步啟動2022年度校園徵才計畫，包括應屆畢業生、實習生與博士生招募，號召資工電機與生科醫學優秀人才一起開創智慧醫療新未來。AICS博士生計畫將於明年3月15日截止報名，錄取者四年就學期間將受雇為正職員工，還有機會獲論文發表獎金、差旅補助。