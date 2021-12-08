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華擎看好2022年 顯卡伺服器與工業電腦高兩位數成長

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
華擎總經理許隆倫。記者蕭君暉／攝影
華擎總經理許隆倫。記者蕭君暉／攝影

華擎（3515）總經理許隆倫今(8)日表示，產能供給逐漸上軌道，加上需求暢旺，2022年各產品線都會較今年成長，又以顯示卡、伺服器、工業電腦（IPC）成長幅度最大，都會有「高雙位成長」。

華擎先前受到疫情衝擊越南廠停工，使得產品出貨下滑，許隆倫表示，目前越南協力廠產能恢復60%，近幾個月積極尋找中國大陸與台灣的產能，已經各找到兩個廠，超越原本的總產能、增加約20%，現在積極將過去幾個月的出貨缺口補齊，預計產能滿載情況會延續到明年6月。

華擎目前主機板營收佔四成多，顯示卡加桌機佔三成多，其餘主要為伺服器以及IPC。在顯示卡方面，他表示，目前持續吃緊，主因虛擬貨幣拉升需求，預期至2022年上半年，虛擬貨幣需求仍強勁，晶片供應也會變多，包括Nvidia、AMD供應都會增加，預期明年顯示卡滿足電競的需求也會增加，以出貨量的角度來看，明年會有明顯成長，且華擎主要供應AMD產品，而AMD明年供應量會增加、且高中低階產品都齊全，預期華擎出貨量增幅會優於市場平均。

主機板方面，今年歷經越南廠疫情影響，有三個月無法出貨，在基期較低之下，預期2022年出貨量將成長，以市場需求來看，2022年需求平穩，其中英特爾供貨也會有所緩解，預期華擎明年主機板出貨持平或小幅成長。

桌機方面，2021年第3季開始需求已經逐漸回升，華擎主攻商用市場、商用佔70%，目前被客戶追著跑、接單已經到2022年第2季，預期明年出貨也會成長。

伺服器方面，今年因為大客戶平台轉換空窗期，加上缺料情況仍未緩解，影響出貨表現，其中英特爾的LAN CHIP非常缺，預計缺到明年第2季，加上還有一些長短料情況，真正要緩解可能要到2022年第3季；2022年而言，因為有新增客戶，若料況逐步走順，明年有機會明顯成長。

此外，許隆倫表示，華擎目前在電競領域擁有板卡產品線，為了將電競生態體系完整化，預計2022年COMPUTEX將推出電競螢幕，希望成為支撐營運的另一隻腳。

顯示卡 電競

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