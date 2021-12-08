快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

旺宏董事長吳敏求 榮獲2021遠見高峰會「終身成就獎」

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

旺宏電子（2337）董事長吳敏求獲頒由遠見雜誌舉辦的2021第19屆遠見高峰會「終身成就獎」，以表彰其卓越領導及企業經營，尤其建置了全球首座無紙化半導體工廠，並以大數據確保產品品質，率領旺宏電子成為世界級記憶體製造商，成為台灣半導體產業發展的先驅，對產業鏈影響深遠，更不忘回饋社會，專注於培育人才與研發技術，並長期支持科普教育，為具有遠見的領導者與實踐家。

2021遠見高峰會昨（7）日圓滿落幕，會中邀請前總統馬英九擔任終身成就獎贈獎人。吳敏求董事長於受獎致詞時表示，感謝《遠見》頒授這個大獎給他，他也非常感謝妻子多年來的支持，32年的創業努力，如果沒有妻子的支持，將無法全心聚焦發展半導體事業，另外，也謝謝旺宏全體同仁非常支持他的想法，相信從今天往後看，旺宏的前景會更光明。

遠見高峰會肯定吳敏求董事長擁有遠見，創立旺宏電子第一個十年即成為全球成長最快的半導體公司。吳敏求董事長更成為台灣首位登上《富比世》封面的企業家。尤其他推動第三類股上市，吸引海外資金投注台灣高科技產業，更是全球第一人結合統計學及半導體知識，發展半導體生產自動化，並以「Forward Design」思維，自行研發產品，翻轉了當時台灣以代工為主的經營模式，對台灣半導體產業發展有著深遠的影響。

除了企業經營外，吳敏求董事長更支持教育，厚植人才資本，設立「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」，推廣科普教育，並承諾每年捐贈一億元，連續十年支持母校成功大學創設「敏求智慧運算學院」以引進國際師資，推動智慧運算及跨域人才培育的創新教育制度。教育部長潘文忠推崇其重視社會教育，培育科學人才，是企業家典範。

半導體 旺宏 教育部

延伸閱讀

旺宏上月營收減17% 華邦探半年低點

台灣記憶體產業如何加值？ 劉德音提醒勿忘美光

拜登主持 美國邀請台灣參加下個月民主高峰會

外資看好旺宏上調目標價 盤中股價寫逾三個月新高

相關新聞

新聞解析/三星大重組 擺明要搶台積電的晶圓製造市場

三星電子今（7）日宣布將三大事業部門中的消費電子與行動通訊兩個部門合併，重心向半導體事業部挪移，展現副董事長李在鎔復出之後、在晶圓製造市場力圖超越台積電的野心。

晶圓代工成熟製程大混戰 聯電能穩坐老三？

晶圓代工廠力積電（6770）董事長黃崇仁在6日掛牌上市典禮致詞拋出，力積電預估很快就變成第5大晶圓代工代工廠。由於除了力積電，中國大陸中芯，以及近期在美國掛牌的格芯都在搶晶圓代工三哥的地位，各大廠商競爭白熱化也同步成為話題，各廠專攻領域也已逐步區隔。

台灣矽盾好威！環球晶成台美合作「隱藏版關鍵」

台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）鎖定半導體、5G、電動車等三大領域，這些項目台灣都在產業扮演要角，但美方普遍更勝一籌，唯獨在半導體最關鍵材料-矽晶圓實力相對比台灣弱，尤其環球晶（6488）已是全球前三大半導體矽晶圓廠，並在美大力布局，是當下在美國擁有最大產能的廠商，此次TTIC，環球晶勢必成為美方亟欲合作的對象，堪稱「隱藏版關鍵要員」。

茂迪TOPCon電池模組詢問度高 明年第3季出貨

茂迪公司（6244）宣布推出全新下世代模組產品MoPower-400，為商品化N型高效電池的最新代表作，茂迪領先業界導入...

洪傳獻：聯合再生三隻腳明年齊發功 力拚轉盈

台灣智慧能源周今日盛大開展，太陽能大廠聯合再生(3576)董事長洪傳獻今(8)指出，聯合再生最艱難、痛苦的時刻已過，三大...

英特爾CEO面臨3困境、炮口對準台積電 謝金河：張忠謀一句話完勝對手

高手過招，高下立判！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。