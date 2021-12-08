台積電高雄設廠 市府助未來百分百使用再生能源

高市府組跨局處「高市綠電推動專案小組」，致力推動綠色能源產業發展，小組召集人、高市副市長林欽榮今天說，高雄未來將協助台積電實現在2050年前，達成100%使用再生能源的目標。

高市府今天獲頒110年度再生能源「太陽光電發電系統」推廣高雄市最友善服務特別貢獻獎，此獎項由中華民國太陽光電發電系統同業公會會員票選選出。林欽榮今天在臉書（Facebook）發文表示，這對「高市綠電推動專案小組」團隊成員是莫大肯定。

林欽榮表示，中央訂下2025年光電再生能源占比達20%政策目標，高市府透過「漁電共生專區優先示範推動」、「公私有房舍推展光電屋頂計畫」、「以節能服務模式加速節電低碳行動計畫」、「研發及行銷推廣綠電計畫」及「火力電廠的友善降載」等，全力推動綠色能源產業發展。

林欽榮說，市府欲扭轉高雄長年飽受空氣污染困境，能源轉型是高雄城市轉型的必經之途；台積電將在高雄設廠，市府將協助台積電實現於2050年前，達成100%使用再生能源的目標，這不僅是企業社會責任，也是地球公民的任務。

林欽榮表示，未來他會持續率領市府跨局處團隊，與行政院農業委員會漁業署、內政部營建署、台電等組成的「再生能源合作推動工作小組」配合，透過中央地方的協同工作模式，共同加速太陽光電、漁電共生等再生能源推動工作。