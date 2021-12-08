中磊網路設備管理解決方案報捷 獲歐美亞電信客戶採用

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）網路設備管理解決方案Unified Device Management（UDM）傳來捷報，獲歐美亞洲一線電信客戶積極採用。

中磊表示，UDM透過雲端，同步管理各式室內、室外小型基地台和網路終端設備，並將所有網路設備置於單一管理平台，除提供設備隨插即用（Plug & Play） 的安裝便利性之外，還即時監控設備狀態、網路性能等。藉由簡化設備管理、強化異質環境的安全性，提供電信營運商小型基地台和網路終端設備的簡易部署、降低維護成本和提高營運效率的優勢。

為符合ORAN 定義的O1網管標準協議，中磊表示，UDM解決方案除遵行TR-069協議外，最近也提供O1（NETCONF／YANG）協議，可管理多家供應商網路設備在ORAN環境下協作，包括開通、故障修復、組態、性能監控和韌體管理功能等。

中磊認為，因應益發多元的頻段選擇及使用案例，虛擬化、網路切片（Network Slicing）的日漸普及無線接入網路（RAN）功能的解構，電信網路營運將進一步運用符合O1標準的網管系統管理基地台和終端設備而不增加管理成本，藉由開放式架構，UDM可整合一系列第三方服務，以提供更深入之網路及設備信息，並提升網路管理效率。

中磊電子技術長林斌表示，中磊致力為下世代網路服務發展創新、高效能解決方案。中磊專屬之UDM解決方案不僅可即時監控行動網路之傳輸品質及設備之運行狀態，更可為ORAN產業提供優化網路管理系統選項，以降低維運及管理成本。