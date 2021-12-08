華擎建構電競生態圈 2022年將推電競螢幕

板卡廠華擎（3515）今（8）日舉辦持股80%的子公司華玉科技開幕茶會，華擎總經理許隆倫會後受訪透露，2022年將規劃推出電競螢幕產品，並將在台北國際電腦展中正式亮相，「加上主機板、VGA顯示卡與電競螢幕，這三大件產品將建構成華擎電競生態圈。」

許隆倫表示，預計明年將推出電競螢幕產品，「現在規劃中，會在明年台北國際電腦展時問世」，華擎規劃此產品同步於明年第二季底時上市，曲面、平面產品兼具。

許隆倫指出，電競螢幕還是電競產品的要素產品之一，且在DIY電腦市場中，與電競螢幕之間還是息息相關，加上原有的主機板、VGA顯示卡，將構成華擎電競生態圈三大產品，在原有的粉絲基礎下，電競螢幕將具有其成長利基。

華擎經過2012年做IPC工業電腦產品，還有爾後的伺服器以及2018年的顯卡產品，許隆倫指出，在電競螢幕產品推出下，公司產品會做的更完整。

華擎10 月營收14.85 億元，較9月成長9.9%，較去年同期衰退1.9%，累計前10月營收為156.1億元，年增3.8%。