陳俊聖：感恩節銷售狀況不錯 但貨櫃持續「海上漂」

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（8）日指出，感恩節銷售狀況還不錯，有好幾個國家很快就賣光，但是貨物在「海上漂」的問題還沒有解決，尤其是歐洲跟美國市場，但狀況有逐漸好轉當中。

針對感恩節銷售狀況，陳俊聖指出，銷售狀況還不錯，有好幾個國家很快就賣光，但是貨物在「海上漂」的問題還沒有解決，尤其是歐洲跟美國，現在在美西港口更出現在海上等待進港的貨櫃船增至近100艘的情況。

陳俊聖表示，不過狀況有逐漸好轉，因為美國政府有為了解決塞港問題制定新規定，包括貨物載重量提高、一天工作多少小時等。

陳俊聖認為，塞港問題變數非常多，依照現在最新條件去看，「有人預期明年6月就可以解決，但我相信可以再快一點。」

針對長短料問題，陳俊聖指出，真正觀察時間點是在2022年第1季，其實現在長短料中短料項目越來越少，大部分貨物都供上了，且現在半導體廠快速擴廠中，一定會讓供應趕快跟上。目前來看，除了像Codec IC（聲音解碼IC）、電源相關等幾顆晶片還在缺之外，其他都還好。

至於庫存端方面，陳俊聖說，庫存端現在比較尷尬的是，真正在通路端店內的其實不太夠，但你要加上海上漂的貨物就會比較好，但海上漂不確定因素較多。

陳俊聖補充，塞港造成貨物在海上漂，導致現在貨物運輸時間相較正常時候運送過程多增加4-6周，其實海上漂的東西到岸後，可以補上一個月庫存。目前歐洲跟美國海上漂問題較嚴重，東南亞就還好。