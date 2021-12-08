快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

陳俊聖：感恩節銷售狀況不錯 但貨櫃持續「海上漂」

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（8）日指出，感恩節銷售狀況還不錯，有好幾個國家很快就賣光，但是貨物在「海上漂」的問題還沒有解決，尤其是歐洲跟美國市場，但狀況有逐漸好轉當中。

針對感恩節銷售狀況，陳俊聖指出，銷售狀況還不錯，有好幾個國家很快就賣光，但是貨物在「海上漂」的問題還沒有解決，尤其是歐洲跟美國，現在在美西港口更出現在海上等待進港的貨櫃船增至近100艘的情況。

陳俊聖表示，不過狀況有逐漸好轉，因為美國政府有為了解決塞港問題制定新規定，包括貨物載重量提高、一天工作多少小時等。

陳俊聖認為，塞港問題變數非常多，依照現在最新條件去看，「有人預期明年6月就可以解決，但我相信可以再快一點。」

針對長短料問題，陳俊聖指出，真正觀察時間點是在2022年第1季，其實現在長短料中短料項目越來越少，大部分貨物都供上了，且現在半導體廠快速擴廠中，一定會讓供應趕快跟上。目前來看，除了像Codec IC（聲音解碼IC）、電源相關等幾顆晶片還在缺之外，其他都還好。

至於庫存端方面，陳俊聖說，庫存端現在比較尷尬的是，真正在通路端店內的其實不太夠，但你要加上海上漂的貨物就會比較好，但海上漂不確定因素較多。

陳俊聖補充，塞港造成貨物在海上漂，導致現在貨物運輸時間相較正常時候運送過程多增加4-6周，其實海上漂的東西到岸後，可以補上一個月庫存。目前歐洲跟美國海上漂問題較嚴重，東南亞就還好。

陳俊聖 美國

延伸閱讀

繼美國之後 澳洲也宣布外交抵制北京冬奧

宏碁攻智慧交通 攜手北捷、北科大

首檔美股+ESG 國泰美國ESG基金獲准募集

白宮：美國將採取一切行動阻陸武統台灣

相關新聞

新聞解析/三星大重組 擺明要搶台積電的晶圓製造市場

三星電子今（7）日宣布將三大事業部門中的消費電子與行動通訊兩個部門合併，重心向半導體事業部挪移，展現副董事長李在鎔復出之後、在晶圓製造市場力圖超越台積電的野心。

晶圓代工成熟製程大混戰 聯電能穩坐老三？

晶圓代工廠力積電（6770）董事長黃崇仁在6日掛牌上市典禮致詞拋出，力積電預估很快就變成第5大晶圓代工代工廠。由於除了力積電，中國大陸中芯，以及近期在美國掛牌的格芯都在搶晶圓代工三哥的地位，各大廠商競爭白熱化也同步成為話題，各廠專攻領域也已逐步區隔。

台灣矽盾好威！環球晶成台美合作「隱藏版關鍵」

台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）鎖定半導體、5G、電動車等三大領域，這些項目台灣都在產業扮演要角，但美方普遍更勝一籌，唯獨在半導體最關鍵材料-矽晶圓實力相對比台灣弱，尤其環球晶（6488）已是全球前三大半導體矽晶圓廠，並在美大力布局，是當下在美國擁有最大產能的廠商，此次TTIC，環球晶勢必成為美方亟欲合作的對象，堪稱「隱藏版關鍵要員」。

茂迪TOPCon電池模組詢問度高 明年第3季出貨

茂迪公司（6244）宣布推出全新下世代模組產品MoPower-400，為商品化N型高效電池的最新代表作，茂迪領先業界導入...

洪傳獻：聯合再生三隻腳明年齊發功 力拚轉盈

台灣智慧能源周今日盛大開展，太陽能大廠聯合再生(3576)董事長洪傳獻今(8)指出，聯合再生最艱難、痛苦的時刻已過，三大...

英特爾CEO面臨3困境、炮口對準台積電 謝金河：張忠謀一句話完勝對手

高手過招，高下立判！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。