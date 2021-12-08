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Intel計畫上市Mobileye 陸行之：看不出基辛格哪裡高明

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

英特爾Intel）計畫明年中讓旗下自駕車事業Mobileye在美國上市籌資，利多公布後股價反應平淡，知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，看不出英特爾執行長基辛格的策略有什麼高明之處，英特爾還有很多技術比對手弱勢的問題要優先處理。

陸行之指出，消息出現後英特爾股價只有反應 3.1%，低於費城半導體指數上漲的 5.0%。英特爾董事會給基辛格的壓力應該會越來越大，而且他還沒有看到基辛格有哪些作為值得稱讚。「把未來20年增長潛力最大的金雞母賣掉，獲取短期的獲利，我不知道這算什麼高明的策略」

Mobileye 目前營收和獲利均貢獻2%，以公司總市值2138億美元來看，Mobileye 貢獻約42億美元市值，如果以500億市值上市，將會增值12倍。但陸行之指出，英特爾現在一直流失伺服器、筆電CPU的份額。

例如，當英特爾的競爭對手輝達在2023年要推出 Grace 伺服器 ARM CPU, 高通陸續要推出ARM based 筆電 CPU支援微軟的作業系統，Intel 是否也能推出低耗能ARM CPU，來區隔中低階伺服器，筆電CPU市場？（高通就常推出新品把聯發科的旗艦手機芯片區隔成中階)。

另外，他認為基辛格現在應該要想的是明年推出的 Intel 7 Sapphire Rapids 的56核心（以後最多應該可以拉到72核心）比AMD 5nm Genoa 96核心數弱勢，但晶片面積及成本卻高出兩倍，這個差異該如何解決。以及輝達要推出500GB/s 的Nvlink，AMD要推出400GB/s Infinity Fabric來連結自己的CPU及AI GPU，Intel 如何用超慢速的 64GB/s CXL 來應對？

陸行之並說，「Intel 的代工採購人員現在肯定很精神分裂，因為老闆沒事就言語暴力重要供應商。」因為英特爾明年要推出Alchemist, Ponte Vecchio, 但台積電在被基辛格大力批評後，會留多少先進製程產能給英特爾？

英特爾 CPU Intel

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