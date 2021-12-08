高科技建廠熱潮 帶旺國產建材創史上最高11月營收紀錄

元宇宙題材發酵，加速全台相關的高階半導體等科技大廠，在全台各科學園區大興土木帶旺下，國產（2504）今（8）日公布11月營收20.26億元，創下史上最高同期營收紀錄，累計今年1到11月集團營收197.99億元，年增幅度高達17.87%，無論單月或是累計營收均雙雙刷新史上同期最佳營收紀錄。

近期科技業興起「元宇宙」題材，台灣高階半導體搭上這股熱潮，包括台積電（2330）、瑞昱（2379）、力積電等半導體大廠都積極興建高階製程新廠，有計畫性的搶攻元宇宙商機，而國產建材實業在全台擁有業界最多的28個混凝土廠，針對各個區域都能以3-5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築。例如在大新竹、苗栗地區，往北可與竹北廠相互支援，供應台積電竹科寶山1、2期與竹南先進封測廠，往南可與苗栗廠協同作業，供應力積電銅科廠，這些協同作業優勢，也不斷的強供遍佈在全台各地、大興土木的科技大廠，例如：華邦電子（2344）、川益科技、穩懋半導體（3105）、鵬鼎科技等，撐起了元宇宙產業鍊、與重要的高階半導體以及台商回流的重要經濟發展。

在全台鋪天蓋地的科技大廠擴建廠下，國產建材實業（2504）11月營運不僅持續走強，無論是單月與累計營收，均創下史上同期最佳紀錄！11月集團營收達到20.26億元，正式突破20億元的月營收大關，較去年同期的18.45億元增加了1.81億元，年增達9.82%。

累計今年1到11月的集團營收有197.99億元，較去年同期的167.97億元，增加了30.02億元，年增幅度達17.87%，在相同營收基期的比較基礎下，雙雙刷新了史上最佳的11月營收、與1-11月累計營收紀錄。

展望年底的營運發展，由於台灣疫情控制穩定，下半年928房市檔期銷售創下佳績，讓房市營建市場呈現相當不錯的榮景。年度的房屋移轉棟數也可望創下近8年新高記錄的35萬棟。還有台積電等科技大廠進軍大高雄形塑成半導體S廊道產業鍊，也加速營建與高端混凝土需求，加上元宇宙題材帶動一股新的高端科技產業建廠熱，更讓國產建材年度的出貨量不僅有量的大幅度成長，更會拉抬高單價混凝土的出貨獲利程度。