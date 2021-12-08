快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

高科技建廠熱潮 帶旺國產建材創史上最高11月營收紀錄

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

元宇宙題材發酵，加速全台相關的高階半導體等科技大廠，在全台各科學園區大興土木帶旺下，國產（2504）今（8）日公布11月營收20.26億元，創下史上最高同期營收紀錄，累計今年1到11月集團營收197.99億元，年增幅度高達17.87%，無論單月或是累計營收均雙雙刷新史上同期最佳營收紀錄。

近期科技業興起「元宇宙」題材，台灣高階半導體搭上這股熱潮，包括台積電（2330）、瑞昱（2379）、力積電等半導體大廠都積極興建高階製程新廠，有計畫性的搶攻元宇宙商機，而國產建材實業在全台擁有業界最多的28個混凝土廠，針對各個區域都能以3-5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築。例如在大新竹、苗栗地區，往北可與竹北廠相互支援，供應台積電竹科寶山1、2期與竹南先進封測廠，往南可與苗栗廠協同作業，供應力積電銅科廠，這些協同作業優勢，也不斷的強供遍佈在全台各地、大興土木的科技大廠，例如：華邦電子（2344）、川益科技、穩懋半導體（3105）、鵬鼎科技等，撐起了元宇宙產業鍊、與重要的高階半導體以及台商回流的重要經濟發展。

在全台鋪天蓋地的科技大廠擴建廠下，國產建材實業（2504）11月營運不僅持續走強，無論是單月與累計營收，均創下史上同期最佳紀錄！11月集團營收達到20.26億元，正式突破20億元的月營收大關，較去年同期的18.45億元增加了1.81億元，年增達9.82%。

累計今年1到11月的集團營收有197.99億元，較去年同期的167.97億元，增加了30.02億元，年增幅度達17.87%，在相同營收基期的比較基礎下，雙雙刷新了史上最佳的11月營收、與1-11月累計營收紀錄。

展望年底的營運發展，由於台灣疫情控制穩定，下半年928房市檔期銷售創下佳績，讓房市營建市場呈現相當不錯的榮景。年度的房屋移轉棟數也可望創下近8年新高記錄的35萬棟。還有台積電等科技大廠進軍大高雄形塑成半導體S廊道產業鍊，也加速營建與高端混凝土需求，加上元宇宙題材帶動一股新的高端科技產業建廠熱，更讓國產建材年度的出貨量不僅有量的大幅度成長，更會拉抬高單價混凝土的出貨獲利程度。

營收 半導體 台積電

延伸閱讀

參與元宇宙題材兩原則 法人：全球眼光+長期布局

英特爾CEO面臨3困境、炮口對準台積電 謝金河：張忠謀一句話完勝對手

植物肉當內餡！茹素也能吃的「宇宙生煎」插旗永康街

台積電淨零減碳 催生碳權交易

相關新聞

新聞解析/三星大重組 擺明要搶台積電的晶圓製造市場

三星電子今（7）日宣布將三大事業部門中的消費電子與行動通訊兩個部門合併，重心向半導體事業部挪移，展現副董事長李在鎔復出之後、在晶圓製造市場力圖超越台積電的野心。

晶圓代工成熟製程大混戰 聯電能穩坐老三？

晶圓代工廠力積電（6770）董事長黃崇仁在6日掛牌上市典禮致詞拋出，力積電預估很快就變成第5大晶圓代工代工廠。由於除了力積電，中國大陸中芯，以及近期在美國掛牌的格芯都在搶晶圓代工三哥的地位，各大廠商競爭白熱化也同步成為話題，各廠專攻領域也已逐步區隔。

台灣矽盾好威！環球晶成台美合作「隱藏版關鍵」

台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）鎖定半導體、5G、電動車等三大領域，這些項目台灣都在產業扮演要角，但美方普遍更勝一籌，唯獨在半導體最關鍵材料-矽晶圓實力相對比台灣弱，尤其環球晶（6488）已是全球前三大半導體矽晶圓廠，並在美大力布局，是當下在美國擁有最大產能的廠商，此次TTIC，環球晶勢必成為美方亟欲合作的對象，堪稱「隱藏版關鍵要員」。

茂迪TOPCon電池模組詢問度高 明年第3季出貨

茂迪公司（6244）宣布推出全新下世代模組產品MoPower-400，為商品化N型高效電池的最新代表作，茂迪領先業界導入...

洪傳獻：聯合再生三隻腳明年齊發功 力拚轉盈

台灣智慧能源周今日盛大開展，太陽能大廠聯合再生(3576)董事長洪傳獻今(8)指出，聯合再生最艱難、痛苦的時刻已過，三大...

英特爾CEO面臨3困境、炮口對準台積電 謝金河：張忠謀一句話完勝對手

高手過招，高下立判！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。