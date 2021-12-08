宏碁攻智慧交通 攜手北捷、北科大

PC品牌大廠宏碁（2353）搶攻智慧交通，今（8）日宣布攜手北捷、北科大，共同啟動運輸創新合作計畫「台北大眾捷運安全升級計畫」，期盼打造領先全球的運輸安全、旅客安全、入站安全的運輸環境。

宏碁以多年發展數位創新經驗，邀請AI權威教授黃有評擔任技術總召集，攜手北捷公司及北科大組成國際團隊，同時成立AI捷運安全研發中心，聯手啟動運輸創新合作計畫「台北大眾捷運安全升級計畫」。

這次運輸創新合作計畫，「台北大眾捷運安全升級計畫」首次以人工智慧、雲端大數據為技術核心，規劃24個月為期程，以板南線忠孝新生、忠孝復興、忠孝敦化三站作為安全示範建置車站，預計2023年6月完成。

該項目包含七大建置項目，包含入站防疫安全檢測系統、車廂異常移動偵測系統、主動式電梯安全系統、虛擬電子圍籬系統、軌道異物入侵偵測系統、AI站務員服務系統及逃票行為偵測系統。

三方規劃未來將成功模式擴增至更多項目，多線、全線、甚至海內外捷運系統。

宏碁董事長陳俊聖指出，宏碁做AI已經有很長一段時間，在各領域做相當多實驗，在人工智慧已經成熟到可以商轉，對每人生活有實際幫助。

陳俊聖表示，捷運關乎每人生活日常，宏碁攜手北科大、北捷公司應用到台北捷運，能做成全球最健康、最安全、最便捷的捷運系統，也希望這套系統能到全球其他城市運用。