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茂迪鎖定高效產品 下世代模組產品隆重登場

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

太陽能茂迪公司（6244）宣布推出全新下世代模組產品MoPower-400，為商品化N型高效電池的最新代表作，茂迪領先業界導入下世代TOPCon電池技術，已在M6尺寸的電池技術競爭中取得領先的地位，60片半切單晶電池模組最高功率可達400W，封裝的模組轉換效率突破21.96%，遙遙領先業界平均340W,20.3%的水準，茂迪將於明年Q2完成台灣自願性產品驗證(VPC) ，2022規劃TOPCon產能200MW，預計明年Q3可開始出貨。

MoPower-400產品擁有多項技術優勢，尤其在清晨黃昏及陰雨天等弱光環境與在烈日下的高溫環境中，發電能力至少增加3%以上。另外，TOPCon也沒有一般模組在照光後會發生功率衰減(Light Induced Degradation)的現象。

高模組轉換效率、高雙面發電效率、高可靠性、低衰減率等產品特性，再加上應用半片技術、低透水率封裝材料、專利排水鋁框等模組技術，非常適合用於台灣高溫多雨及颱風的特殊氣候，讓同樣的發電度數所節省的用地面積超過8%以上，為地窄人稠的台灣市場提供更有效率的土地利用，優異的發電效率將使電站建置成本BOS下降8%，使發電收益提高15~20%，提升案場之投資報酬率。

此外，茂迪與工研院所合作進行TOPCon技術開發，以不到兩年的時間將TOPCon電池與模組導入量產，並獲得台灣首例下世代技術太陽能模組VPC認證，茂迪運用扎根多年的生產技術，快速取得認證並完成量產目標，再次展現茂迪在太陽能技術的實力，TOPCon模組以自家電廠和長期合作夥伴為主要供應對象，高效模組出貨比重增長，加上產品供不應求，都帶動營運穩定向上。

茂迪 太陽能

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