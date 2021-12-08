聯合再生營運結構完成轉型 明年目標轉盈

台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）今日登場，聯合再生（3576）董事長洪傳獻今日表示，聯合再生最困難的日子已經過去，聯合再生也在今年完成營運結構的調整，明(2022)年開始聯合再生將以模組、系統及儲能三大營運主體，推動公司未來營運成長，明年聯合再生也將力拚轉盈。

洪傳獻今天強調，過去外界都認為聯合再生是太陽能模組公司或太陽能電池公司，未來聯合再生的定位將是再生能源從創能到儲能的完整解決方案的公司。

洪傳獻並進一步指出，聯合再生過去是以製造業為主，主要是生產太陽能模組和電池，但是經過這幾年的調整和布局，去年聯合再生獲得國內六成的政府標案，聯合再生建置的系統，比多數的太陽能系統廠都還多，另外，過去幾年聯再生也積極布局投入儲能產業。

因此，洪傳獻強調，聯合再生已不再只是太陽能電池、模組製造廠，明年聯合再生的三大營運重心將以製造（含模組及電池）、系統及儲能三大主軸將成形，這幾年的布局也將開花結果，明年全球變數仍多，不過，原物料成本有機會回到過去的常軌，聯合再生的營運也將以轉盈為營運目標。