企業經理人看明年景氣 最擔心通膨、最看好電動車

轉職潮即將點火！104玩數據今（8）日發布最新調查數據顯示，42%的企業經理人和HR「看好」明年景氣，比「看壞」高出27個百分點；產業題材中，最看好電動車，元宇宙的看好度居主管心中第三名；12月工作數89.7萬個再創歷史新高，年度徵才風雲產業以「電子資訊 ∕軟體∕半導體」為首，疫後反彈以「住宿∕餐飲服務業」最猛。

104玩數據分析，逾四成企業經理人和HR認為2022年景氣會比今年好，主因各國防疫措施更成熟，可望緩解疫情對經濟的衝擊，佔61.6%，以及全球景氣持續復甦，佔52.2%，還有國內經濟成長，佔22.3%。

但仍有15%的企業經理人和HR看壞明年，最擔心原物料和物價上漲，佔66.1%、其次擔心中美拜息會分歧難解，佔47.5%，以及全球景氣復甦不如預期，佔34.1%。

2022年最看好哪些題材？鴻海於今年科技日一次亮相三款自主研發電動車，歐盟也提案2035年禁售燃油車，在產官界齊力帶動下，41.4%的企業經理人和HR最看好電動車，其次是AI人工智慧裝置，佔33.7%，以及防疫生技醫療，佔33.4%。其中，受訪主管看好第三名是元宇宙相關，舊科技的虛實整合新運用已給經理人極大的想像空間。

此外，104人力銀行12月全站工作機會數89.7萬個，比7月谷底的72萬個，增加17.6萬個，增幅24.5%。各產業之中，以一般製造業、電子資訊 ∕軟體∕半導體業徵才最強勢穩健，能見度也最高。此外，運輸物流及倉儲業、一般製造業同樣也無畏疫情，亦是年度強勢成長最多的產業。

至於104人力銀行站內「目前工作數最多」的五大產業則集中於電資通、民生消費。「疫後概念」自三級警戒結束後，半年反彈最多的三大產業是住宿餐飲服務業、大眾傳播、旅遊休閒運動業。

104玩數據在10月26日~11月23日陸續針對企業經理人及用人主管啟動2022年景氣展望調查，共計回收2,739份有效樣本，其中，主管職609份、非主管職2,130份，在95%的信心水準下，估計誤差為±1.87%。