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供應鏈限制 日經：蘋果9、10月iPhone 13產量減2成

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
受到供應鏈限制和中國大陸限電影響，蘋果旗下iPhone和iPad的產線，10幾年來首次出現在中國大陸十一假期停工數日的情況。路透
受到供應鏈限制和中國大陸限電影響，蘋果旗下iPhone和iPad的產線，10幾年來首次出現在中國大陸十一假期停工數日的情況。路透

日本經濟新聞報導，多名知情人士透露，受到供應鏈限制和中國大陸限電影響，科技大廠蘋果旗下iPhone和iPad的產線，10幾年來首次出現在中國大陸「十一」假期停工數日的情況，導致iPhone 13系列手機在9、10月產量比原先目標少了20%。

報導指出，中國大陸「十一」假期假期多數產業會停工，蘋果最大供應商鴻海、和碩和其他公司此時通常會加速運轉，以滿足年底歐美假日季節的需求，但今年情況卻有所不同。

一名供應鏈管理人員表示，由於零組件和晶片供應有限，在假期加班並為一線工人支付額外的薪資已沒有意義，這種情況從未發生過，過去中國的黃金周總是所有組裝廠最忙碌的時期。

蘋果在今年9月的秋季發表會上，推出iPhone 13系列手機及新款iPad以來，蘋果的實際產量比最初的生產目標少了數百萬，並損失數十億美元收入。由於產能和物流問題，在許多國家，消費者若現在要購買蘋果產品作為禮物，已趕不上年底的佳節。

供應鏈知情人士表示，今年9月和10月，iPhone 13系列的產量比先前的計畫減少了20%。在蘋果優先考量生產最新旗艦智慧手機的所有必要零組件後，其他系列產品產能也被犧牲，包括iPad和其他老一代產品iPhone 12和iPhone SE等。

在這段期間內蘋果將旗下產品能共享的零組件重新分配，包括核心和周邊晶片等，此舉對iPad組裝造成更大壓力，導致實際產量比目標減少約50％。其他舊款iPhone產量預期也下降了約25%。到了11月，iPad和舊款iPhone的整體情況並沒有太大的改善。

知情人士表示，蘋果被迫縮減2021年的總產量目標，預計到年底，僅能生產約8,300萬到8,500萬支iPhone 13手機，難以實現最早訂下的9,500萬目標。以全年來看，儘管蘋果在11月加速生產，但仍低於年初訂下的2.3億支iPhone產量目標。

iPhone 蘋果 智慧手機

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