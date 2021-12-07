兩岸企業家峰會 郭台銘遇創業「貴人」 讚駱董成立中租

鴻海創辦人郭台銘今出席兩岸企業家峰會發表演講，會中遇到王道銀行榮譽董事長駱錦明，他透過臉書分享，當年鴻海創業時沒錢、沒地、沒廠房，所幸駱錦明成立「中租」，鴻海第一筆用機器的租賃借款就是和中租，才能免於使用地下金融管道，讓鴻海順利發展，也為鴻海如今的規模打下基礎。

郭台銘今在臉書專頁放上與駱錦明的合照，並以「飲水思源」為題發文表示：

今天在兩岸企業家峰會遇到王道銀行的駱錦明集團榮譽董事長，他説當年成立「中租」的時候，3個人、資本3000萬開始⋯如今的規模早就不可同日而語，駱董對台灣金融服務業的貢獻良多！

當年鴻海公司第一筆用機器的租賃借款就是和中租，我當年沒錢、沒地、沒廠房，想買日本機器，如果不是中租發展這種租貸模式，抵押機器的方式，很多時候，沒資產的中小企業就只能去用地下金融、借高利貸等！