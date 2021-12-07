大通電子執行長王英隆 當選數位電視協會理事長

社團法人台灣數位電視協會今（6）日召開會員大會，改選理監事及理事長，由大通電子執行長王英隆當選新任理事長。為因應數位科技的趨勢，會員大會中通過更名為「台灣次世代電視暨智慧應用發展協會」，未來將以推動次世代電視及智慧應用為組織主要的任務。

「社團法人台灣數位電視協會」成立於1998年，是國內唯一以電視台與家電業為主要結構的人民團體，長期以數位電視產業為主要推動業務，在行動通訊技術發展與數位技術的巨大變革發展，視訊內容的製播及收視模式不同以往，面對新型態的科技商業變革及未來智慧產業發展，台灣數位電視協會將協助產業轉型，於第六屆第一次會員大會通過更名為「台灣次世代電視暨智慧應用發展協會」。

台灣數位電視協會6日召開會員大會，進行第六屆理監事改選，由大通電子王英隆執行長擔任理事長，交接儀式由常務監事林南宏進行監交，新任理事長王英隆從前任理事長台灣松下總經理林淵傳手上接下協會印信，象徵協會的薪火相傳，台灣數位電視協會更名後，將以推動次世代電視及智慧應用為組織主要的任務，進行跨界融合電視、電信、雲端、終端、人工智慧、及物聯網，協助產業整合行銷及轉型，擔任政府與產業之橋樑。

王英隆表示，未來加強企業間及政府間交流，創造會員價值，聚焦產業並接地氣，協助會員達到產業發展的效果，全體理監事更應在數位科技時代開創次世代5G廣播的新紀元。