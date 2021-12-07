亞電11月營收1.69億元 月增逾15%

亞電（4939）今（7）日公告2021年11月合併營收為新台幣1.69億元，累計前11月營收為17.79億元，較去年同期成長13.97%，亞電表示，第三季末中國大陸能源問題已緩解，加上10月訂單遞延，東台新廠生產規模持續增加，帶動11月營收月增15.69%，全年審慎樂觀。

亞電進一步指出，今年全球供應鏈長短料問題影響至今，較難掌握下游客戶拉貨與實際出貨時程，造成旺季不旺但遞延的現象，從目前訂單掌握度來看，消費性電子產品需求逐漸成長，包括智慧手機、平板、NB等市場仍可見換機需求，亞電營運穩健可期。

此外，亞電指出，東台新廠已正式投產啟用，第一階段架設一條新塗佈線，提高新廠稼動率與強化學習曲線；而9月底中國大陸公告「能耗雙控」政策目前已逐步解除，江蘇兩廠生產動能無虞。

展望2022，亞電表示，維持審慎樂觀看法，除美系高階消費性電子訂單穩定外，亞電亦積極布局高門檻之車用、醫療應用領域，並已開始小量出貨，將可望有效分散市場風險與提升集團產品價值。