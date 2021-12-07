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穩懋11月營收改寫紀錄 法人看好12月還有創高機會

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

PA大廠穩懋（3105）公布11月營收為23.82億元，月增0.72%，雖10月、11月的業績月增加幅度均有限，但仍連續二個月創歷史新高；法人機構表示，穩懋12月營收表現有機會將更勝11月。

此外，穩懋因考量現階段機台安裝進度，而降低今年下半年提列的折舊費用，預估第4季折舊費用與第3季差距有限，有利於穩懋的毛利率表現，第4季獲利展望更勝第3季。

分析師表示，由於穩懋對蘋果iPhone相關VCSEL產品線的滲透率仍維持相對高水準，有利於第4季的營收表現，旺季效益仍可期，加上2021年業績欠佳的Wi-Fi、infrastructure產品線，2022年營運展望均轉佳，因此，維持穩懋買進的投資評等。

穩懋 營收

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