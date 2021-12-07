快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

瑞鼎明年12吋產能支援 估將增逾五成

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

友達旗下驅動IC廠瑞鼎（3592）預計將於明年1月上旬掛牌，該公司今年業績大幅增長，董事長黃裕國7日表示，目標希望明年業績也能維持雙位數百分比成長。他並透露，該公司明年所獲12吋產能支援，有機會大增超過五成。

友達集團目前約持有瑞鼎約18％股權，且過往占其業績比重高，但後續隨著瑞鼎擴展更多客戶群，友達所占比重逐漸降低，今年前三季降至約三成左右。黃裕國強調，友達占其業績比重雖然降低，但金額並沒有減少。

瑞鼎累計前十月合併營收為203.17億元，年增76％，今年業績已註定續創歷史新高。至於在獲利方面，該公司前三季毛利率高達41.82％，獲利為30.89億元，年增幅度達5.9倍，每股純益高達46.95元，遠超過去年同期的6.85元。

瑞鼎從驅動IC起家，陸續發展觸控IC、時序控制IC、電源管理IC等技術，然後再發展Mini LED及Micro LED的技術。今年前三季大尺寸驅動IC的業績占比為五成，中小尺寸驅動IC的比重為34％，車載／工控驅動IC的占比為11％，另外，時序控制IC／電源管理IC的占比則為5％。

對於明年的產能規畫，黃裕國說，其大尺寸產品基本上在8吋生產，但有逐步移轉到12吋，至於中小尺寸AMOLED的生產主力則在12吋，一部分較成熟的產品在8吋生產。

黃裕國提到，大尺寸應用市場穩定，估計明年較大的成長動能是來自於AMOLED應用，以及車載工控應用。該公司在台灣有三家晶圓代工合作夥伴，另外從3年前開始拓展新的陸系晶圓代工產能支援，目前需求仍強勁，但供給不足，該公司也簽訂長約鞏固產能，其所獲12吋產能在明年有機會增加超過五成。

瑞鼎 友達 晶圓代工

延伸閱讀

遠距+實體教學再進化 友達為清華打造智慧教室

友達捐贈清華客製化智慧教室 遠距+實體教學再進化

車用LED展望佳 聯嘉艾笛森受關注今股價同步大漲

黃崇仁：力積電拚躋身晶圓五哥

相關新聞

郭台銘：鴻海第一筆機器設備抵押借款 向「他」借的

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（7）日臉書指出，當年鴻海公司第一筆用機器的租賃借款就是向中租合作，「如果不是中租發展這種...

台積電何麗梅：盼台灣早點有碳權交易平台

台積電（2330）企業社會責任委員暨歐亞業務資深副總經理何麗梅今日指出，台積電本身節能減碳之外，也鼓勵供應鏈也要一起來做...

友達將首度曝光美學光電整合解決方案 打造零耗能建築

友達（2409）瞄準零耗能建築的節能創能潛力，將全方位太陽能開發能力進一步延伸，並於12月9至12日的「台北國際建築暨建...

何麗梅：台積電無計劃自己蓋電廠 承諾長期購買綠電

台積電（2330）企業社會責任委員暨歐亞業務資深副總經理何麗梅今（7）日指出，「再生能源台灣供應並不足夠，台積電也無計畫...

摩爾定律遇挑戰／一台EUV比戰鬥機還貴，半導體榮景還將持續？

台積電（2330）今年資本支出高達300億美元，換算成新台幣，差不多是8,342億元。這個驚人的數額，也約當是，台灣明年3,726億國防經費的2.2倍。

摩爾定律遇挑戰／技術將走到盡頭？台積電靠2祕密武器跨過瓶頸

半導體業界這些年來都在探討摩爾定律（Moore's Law）是否走到盡頭？護國神山台積電在進入先進製程後，也積極想方設法延續摩爾定律。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。