瑞鼎明年12吋產能支援 估將增逾五成

友達旗下驅動IC廠瑞鼎（3592）預計將於明年1月上旬掛牌，該公司今年業績大幅增長，董事長黃裕國7日表示，目標希望明年業績也能維持雙位數百分比成長。他並透露，該公司明年所獲12吋產能支援，有機會大增超過五成。

友達集團目前約持有瑞鼎約18％股權，且過往占其業績比重高，但後續隨著瑞鼎擴展更多客戶群，友達所占比重逐漸降低，今年前三季降至約三成左右。黃裕國強調，友達占其業績比重雖然降低，但金額並沒有減少。

瑞鼎累計前十月合併營收為203.17億元，年增76％，今年業績已註定續創歷史新高。至於在獲利方面，該公司前三季毛利率高達41.82％，獲利為30.89億元，年增幅度達5.9倍，每股純益高達46.95元，遠超過去年同期的6.85元。

瑞鼎從驅動IC起家，陸續發展觸控IC、時序控制IC、電源管理IC等技術，然後再發展Mini LED及Micro LED的技術。今年前三季大尺寸驅動IC的業績占比為五成，中小尺寸驅動IC的比重為34％，車載／工控驅動IC的占比為11％，另外，時序控制IC／電源管理IC的占比則為5％。

對於明年的產能規畫，黃裕國說，其大尺寸產品基本上在8吋生產，但有逐步移轉到12吋，至於中小尺寸AMOLED的生產主力則在12吋，一部分較成熟的產品在8吋生產。

黃裕國提到，大尺寸應用市場穩定，估計明年較大的成長動能是來自於AMOLED應用，以及車載工控應用。該公司在台灣有三家晶圓代工合作夥伴，另外從3年前開始拓展新的陸系晶圓代工產能支援，目前需求仍強勁，但供給不足，該公司也簽訂長約鞏固產能，其所獲12吋產能在明年有機會增加超過五成。