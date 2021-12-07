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健策業績暢旺 11月營收創新高

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱股王健策（3653）今（7）日公告今年11月營收8.14億元，月增7.8%、年增45%，單月營收創歷史新高，業績表現亮眼，成長主因來自散熱產品出貨暢旺，帶動業績走升。

健策今年前十一月營收79.15億元，年增27.7%。健策因應各產品線訂單量快速增長，日前宣布明年資本支出衝上12億元，較今年資本支出7.5億元增加六成，後市營運看俏，而相關資金將用於採購沖壓、電鍍製程等機器設備，藉此擴增產能。

健策預計大園三廠將在2024年上半年量產，屆時總產能將提升三成，至於大園二廠現階段雖產能稼動率僅三成，但客戶已積極下單，預估明年將提升車用水冷散熱與均熱片產能；內部估計，2023年產能將滿載。

由於市場對散熱需求增加，健策已提前布局產能，以強化競爭力。法人認為，健策在客戶間頗受好評，主要是交貨準時，且技術與良率不錯，此次擴產對未來擴大營收規模勢有正面助益。

展望未來，健策總經理林錦隆曾指出，在各項產品均成長下，明年營收成長幅度不低於今年，而且毛利率表現將因高毛利產品快速增長，朝向正面發展。

據悉，健策產品主要為均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架四大產品；其中，均熱片產品的客戶不斷增加，內部預估，明年均熱片市占率將登上全球第一，出貨量也會比今年更好。

營收

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