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傳奇業績略減 11月營收月減一成

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商傳奇（4994）今(7)日公告2021年11月營收2.25億元，稅前利益2,535萬元，稅前每股純益為0.23元。而今年累計至11月止，合併營收26.83億元、稅前利益1.29億元，稅前每股盈餘為1.17元。

傳奇11月營收2.25億元，較前月略減一成。其中傳奇與趣炫網絡合作研發之日系幻想MMO手遊新作《戰鬥吧龍魂》於6月發行繁體中文版，日版則於9月上旬正式上線，目前穩定營運中。《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》全球版於10月正式上市，於本月開始反應足月營收。營運團隊將持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動。研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

展望未來，傳奇網路尚有多款遊戲同步研發中，未來將陸續釋出近期各款自研遊戲上市規劃，也持續採取多元化經營策略，並秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。

營收 手遊

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