國壽議和成功率25%居亞洲之冠 將增持鴻海、中鋼、台塑

國泰人壽手握7.93兆元資產，透過遵循、倡議、責任投資、股東行動主義如議合等方式影響轉投資企業做好接軌國際減碳工作，總經理劉上旗今（7）日上午參加第五屆「2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」時表示，國壽跟高碳排企業議合成功率高達25%，居全洲之冠，近三年來低碳配置下，轉投資公司碳排量已減少約57萬噸，至於被列為氣候行動100黑名單上的台灣三家公司，即台塑（1301）、中鋼（2002）與鴻海（2317），在國泰不斷議合下，均已承諾2050零碳排，「未來在適當評價下，應會增持股票。」

劉上旗說，國壽在因應氣候與永續經營策略上，對內是零碳營運轉型，對外是低碳投資配置。其中國壽身為國內最大機構法人，在投資配置上逐漸降低碳排量並影響被投資公司，2018依「氣候相關財務揭露(TCFD)揭露的股票跟公司債約有七、八成，從揭露數字統計，2018年資產配置中的企業總碳排放量約337萬噸，2019年降至311萬噸，2020年更進一步下降至280萬噸，年底會再依據新的計算方式進行碳盤查，不過近三年來已有顯著降低。

劉上旗表示，為了遵循永續及淨零碳排，國壽投資常「天人交戰」，如近期缺電嚴重，火力發電廠即有意擴產，需要投資資金，但這是永續責任投資原則（PRI）的敏感關注名單，就必須與內部溝通避開投資，短期可能要忍受這些股價可能飆漲；但中長期，相信資金還是會趨向低碳排、綠電及永續作得好的標的，股價還是會看好。

同時國壽自2015年開始遵循聯合國責任投資原則（PRI），從2018年有50家轉投資展開議合，2019年有51家，但2020年一舉攀高至79家之多，其中議合成功率高達25%，劉上旗說這是亞洲最高。

國壽亦主動議合被列在氣候行動100黑名單上的台灣三家公司，即台塑、中鋼與鴻海，這些亦是國壽的核心持股，三家公司都已具體承諾2050年淨零碳排，甚至會引導供應鏈上各公司一起達成，所以劉上旗表示，解除對三家公司抗拒、不轉型的疑慮，續列核心持股，未來在適當評價下，應會增持股票。另外也有議合失敗，像今年國壽也針對科技、原物料等5家公司進行股東行動主義中最嚴格，在股東會中投下反對票，用行動證明碳排是全球議題，金融機構善用責任投資不能置身事外。