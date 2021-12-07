鴻海攜手全球第四大車廠Stellantis 共同開發車用晶片

鴻海科技集團、全球第四大車廠Stellantis今天再度宣布合作，雙方將共同打造4款車用晶片，目標2024年應用於採用STLA Brain架構的車輛，並藉此穩定半導體供應鏈。

Stellantis執行長Carlos Tavares表示，「我們與鴻海的合作，目標是打造4款晶片系列，不僅顯著優化零組件，也滿足我們在車用半導體80%以上的需求，提高創新速度，並快速構建產品和服務的能力。」

說起Stellantis這個名字民眾可能很陌生，但是，說起飛雅特克萊斯勒、寶獅、雪鐵龍，民眾肯定都有聽過。

Stellantis是由飛雅特克萊斯勒、寶獅、雪鐵龍合併而成的新生車廠，目前Stellantis旗下總共有十多個汽車品牌，除了飛雅特克萊斯勒、寶獅、雪鐵龍、道奇、吉普之外，包含瑪莎拉蒂、阿爾法‧羅密歐等品牌業都隸屬這個品牌，是全球僅次於豐田、福斯及日產雷諾三菱聯盟的第四大車廠。

Stellantis在今天舉辦Stellantis Software Day 2021，不僅正式對外公布全新電子電氣和軟體架構STLA Brain，也正式對外公布與鴻海之間的合作案。

鴻海科技集團董事長劉揚偉指出，「半導體和軟體是未來電動車發展最重要的兩個關鍵因素，鴻海在這兩個領域具有深厚的經驗。我們在跨入快速發展的電動車產業的同時，和Stellantis的合作，就是遇見未來的需求潛能，並化解長期供應鏈短缺問題。」

此次合作將協助Stellantis達到簡化半導體產品複雜度的構想，隨著「軟體定義」在車輛發展中日益重要，雙方透過設計一系列全新的專用半導體晶片，將可以支援Stellantis的汽車需求，而且提供更好的功能與彈性。

此次合作將運用鴻海在半導體行業的專業知識、開發能力和供應鏈優勢，並結合主要客戶Stellantis的廣泛汽車專業能力和龐大規模。

鴻海在消費電子產品中，對於半導體的開發和應用具有長期豐富的經驗。在與世界級的車廠夥伴攜手合作之後，未來可以將這些優勢擴展到汽車領域。隨著鴻海繼續在電動車製造的領域持續擴張，未來在鴻海的電動車生態系統，也將會使用這些半導體產品。

此次公布的夥伴關係，標誌著Stellantis與鴻海科技集團之間的第二次合作。今年5月，雙方共同宣布Mobile Drive 合資計畫，旨在運用消費電子產品優勢經驗，開發人機互動界面服務以及智能駕駛座艙解決方案，提供超乎客戶期望的解決方案。