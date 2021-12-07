企業需求回溫 宏正11月營收創新高
宏正自動科技( 6277 )今日公佈11月份合併營收自結數為5.01億元，創單月營收新高，較去年同期成長11%；全年合併營收自結數為46.53億元，較去年同期成長7%。
宏正表示，單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長27%、專業影音產品較去年同期減少4%、USB週邊設備較去年同期成長14%。以銷售區域觀察，亞洲與美洲分別較去年同期成長17%及33%，歐洲較去年同期減少9%。
宏正指出。累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長7%、專業影音產品較去年同期成長5%、USB週邊設備較去年同期成長3%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期成長12%、3%及3%。
營運面部分，宏正觀察，美洲、歐洲、亞洲市場需求都有明顯回溫，且專業影音產品在美洲市場需求明顯回溫，來自政府單位、軍方、外派單位都有強訂採購訂單，而第2季起教育市場需求也開始回溫，其他娛樂業等則仍受疫情影響。
宏正日前在法說會上指出，目前訂單表現亮眼，例如機櫃產品訂單能見度更看到明年，而終端客戶反應不錯，市場上存貨水準應該偏低，有助未來持續拉貨，預估第3季營收可望創歷年同期新高，第4季旺季有機會刷新歷史新高表現。
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