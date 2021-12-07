Q3全球穿戴式裝置出貨逾1.3億台 蘋果市占居冠

根據國際數據資訊（IDC）全球穿戴式裝置追蹤報告的最新研究結果顯示，今年第3季全球穿戴式裝置出貨量達1.384 億台，年增 9.9%，主要是由耳戴式設備引領成長，該類別與去年相比成長 26.5%，占穿戴式裝置出貨量的 64.7%；統計全球前五大品牌，蘋果以市占率28.8%穩居冠軍，三星及小米並列第二；值得注意的是，智慧手錶開始取代手環。

根據IDC的追蹤報告，在耳戴式設備之後的是腕戴式穿戴裝置，這一類別最常與健康和健身追蹤相關，占據 34.7% 的市占率；IDC認為，儘管疫情激發人們對健康和健身追蹤的興趣，但手錶和腕帶等腕戴式穿戴裝置則是面臨挑戰，因為這些設備無法倖免於疫情帶來的供應限制和需求變化。雖然該類別最近由小米的低成本手環領銜，但小米在 2021 年第3季被蘋果和華為取代，因為它們在腕戴領域並列第一。

IDC Mobility 和 Consumer Device Trackers 研究經理 Jitesh Ubrani 表示，「隨著消費者越來越想要功能更強大的設備以及價格差距的縮小，需求已經慢慢從手環轉向手錶」 。「售價低於 100 美元的手錶數量現在與手環相當，手環在過去一直主導著這一價格區間。印度和中國品牌的成長一直引領著低階手錶領域，蘋果、華為和三星則在高階保持領先地位」。

IDC 穿戴式裝置團隊的研究主管 Ramon T. Llamas 說，「雖然整個腕戴式穿戴裝置市場逐年下降，但手錶市場實際上成長 4.3%」；「儘管智能手錶（能夠運行第三方應用程序的設備）非常受歡迎，但推動市場發展的是其他手錶，包括兒童手錶、運動手錶、混合手錶等。這並不是說智慧手錶正在失去動力；相反，Apple 較晚發布的 Watch Series 7 和 WearOS 在眾多硬體供應商中重新推出，很快就會重新引起人們的興趣」。

在今年第3季全球前五大品牌部分，本季Apple Watch 出貨量下降 35.3%，但蘋果在今年第3季仍占據榜首位置；主要是 AirPods 和 Beats 的耳戴式設備幫助鞏固在穿戴式裝置市場的領導地位，儘管這些產品在最近幾季也面臨挑戰，因為耳戴式設備領域的競爭依然激烈。蘋果在整體市場營收占有率達53%。

三星最近推出 Galaxy Watch 4 系列廣受好評，由於從 Tizen 轉向 Wear OS，這對手錶製造商和Google來說是向前邁出的重要一步。三星不僅專注於透過將其穿戴式裝置、手錶和手環與智慧型手機綁在一起來發展其穿戴式裝置業務，且該品牌還試圖通過推出訂製版手錶來從時尚支出中搶下市占。

小米本季的出貨量下降23.8%，原因是該品牌對手環的依賴和消費者對手錶的偏好對其產生不利影響。該品牌已開始從手環過渡到手錶，並堅持在中國以外的地區擴張，儘管這些努力也高度依賴於其智慧型手機業務在國際市場上的成功。在耳戴式設備方面，小米忠於其品牌精神，繼續提供極低價但高價值的選擇。

由於手環和手錶在本季下降 5%，華為的成長來自於耳戴式設備業績。耳戴式設備在多個品牌之間普遍相容，這種開放性幫助華為在面臨政治逆風的環境中成長。

品牌 BoAt 背後的印度品牌 Imagine Marketing 再次躋身全球前 5 名，透過努力不懈的行銷和低成本產品幫助推動銷量。最近幾季該品牌還推出手錶，目前占其出貨量的 10%。