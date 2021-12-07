IDC：Q3全球穿戴裝置出貨年增9.9% 智慧手錶漸取代手環

根據國際數據資訊（IDC）全球穿戴式裝置追蹤報告的最新研究結果顯示，2021年第3季全球穿戴式裝置出貨量成長9.9%，達到1.384億台。耳戴式設備引領成長，該類別與去年相比成長了26.5%，佔穿戴式裝置出貨量的64.7%。繼耳戴式設備之後是腕戴式穿戴裝置，這一類別最常與健康和健身追蹤相關，佔據了34.7%的市佔率。

儘管疫情激發了人們對健康和健身追蹤的興趣，但手錶和腕帶等腕戴式穿戴裝置在本季面臨挑戰，因為這些設備無法倖免於疫情帶來的供應限制和需求變化。雖然該類別最近由小米的低成本手環領銜，但小米在2021年第3季被蘋果和華為取代，因為它們在腕戴領域並列第一。

IDC Mobility和Consumer Device Trackers研究經理Jitesh Ubrani表示：「隨著消費者越來越想要功能更強大的設備以及價格差距的縮小，需求已經慢慢從手環轉向手錶。」、「售價低於100美元的手錶數量現在與手環相當，手環在過去一直主導著這一價格區間。印度和中國品牌的成長一直引領著低階手錶領域，而蘋果、華為和三星則在高階保持領先地位。」

「雖然整個腕戴式穿戴裝置市場逐年下降，但手錶市場實際上成長了4.3%」IDC穿戴式裝置團隊的研究主管Ramon T. Llamas說。「儘管智能手錶（能夠運行第三方應用程序的設備）非常受歡迎，但推動市場發展的是其他手錶——包括兒童手錶、運動手錶、混合手錶等。這並不是說智慧手錶正在失去動力；相反，Apple較晚發布的Watch Series 7和Wear OS在眾多硬體供應商中重新推出，很快就會重新引起人們的興趣。」

儘管本季Apple Watch的出貨量下降了35.3%，但蘋果在2021年第三季佔據了榜首位置。AirPods和Beats的耳戴式設備幫助公司鞏固了其在穿戴式裝置市場的領導地位，儘管這些產品在最近幾季也面臨挑戰，因為耳戴式設備領域的競爭依然激烈。蘋果的地位仍然令人稱羨，因為該品牌在整體市場營收佔有率達53%。

三星最近推出的Galaxy Watch 4系列廣受好評，由於從Tizen轉向Wear OS，這對手錶製造商和Google來說是向前邁出的重要一步。三星不僅專注於透過將其穿戴式裝置、手錶和手環與智慧型手機綁在一起來發展其穿戴式裝置業務，而且該品牌還試圖通過推出訂製版手錶來從時尚支出中搶下市佔。

小米本季的出貨量下降了23.8%，原因是該品牌對手環的依賴和消費者對手錶的偏好對其產生了不利影響。該品牌已開始從手環過渡到手錶，並堅持在中國以外的地區擴張，儘管這些努力也高度依賴於其智慧型手機業務在國際市場上的成功。在耳戴式設備方面，小米忠於其品牌精神，繼續提供極低價但高價值的選擇。