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物聯網需求夯 研華11月營收歷史次高

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

研華（2395）今（7）日公布11月份合併營收達51.71億元，年增32.31%，為歷史單月次高。

累計研華前十一月份合併營收達530.60億元，較去年同期營收460.8億元，年對年成長15.14%。研華前十一月累計營收已超越2020全年營收規模並續創新高。

該公司表示，十一月單月營收方面，各區域市場皆強勁成長，其中以歐洲、北美、新興市場最為突出，較去年同期分別成長69%、37%及209%；日本事業體ATJ已連續四個月呈正成長，整體日本市場表現穩健。

事業群表現而言，以服務物聯網事業群、嵌入式物聯網平台事業群及應用電腦事業群表現最佳，分別較去年同期大幅成長113%、73%及37%。其他事業群年對年皆呈雙位數成長，表現亮麗。

若以累計至十一月營收來看，區域表現以中國及新興市場最為強勁，年對年分別成長34%及58%；北美、歐洲、台灣及南韓等主力市場亦呈雙位數高成長。

事業群表現方面，以工業物聯網事業群、服務物聯網事業群及綜合服務事業表現最佳，年對年分別成長32%、33%及28%。應用電腦事業群而言，衰退幅度持續收斂，累計表現較去年下滑1.7%。

接單方面，十一月份接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.82，累計至十一月份BB Ratio則為1.54。

營收 物聯網

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