旺宏11月營收續創同期新高 今年營運表現亮眼

記憶體大廠旺宏電子（2337）今（7）日公布11月合併營收為47.37億元，單月合併營收較上月降溫，但以去年同期來看，包括11月在內，旺宏單月合併營收已連續創下8個月的歷史同期新高，在前10月累計營收已創年度營收歷史新高下，今年旺宏業績表現亮眼。

旺宏11月合併營收為47.37億元，較上月下滑17.1%，但仍較去年同期大幅成長57.42%，該公司表示，以單月合併營收來看，雖然較上月下滑，但因11月已進入電子產業淡季，過去以來，該公司在11月單月合併營收從未站上40億元以上，今年11月合併營收表現顯得相對強勁，預期整體第四季營收及獲利也值得期待。

累計今年前11個月合併營收為464.8億元，較去年同期成長27.36%。以全年營收來看，旺宏今年前10月累計營收就已超越去年全年水準，累計至11月已遠超過去年全年營收398.01億元，今年對旺宏來說是豐收的一年。

旺宏董事長吳敏求對於產業後市及旺宏展望也仍維持正向看法，他並進一步指出，電腦市場的循環周期不太會影響旺宏營運，看好旺宏明年表現，而就旺宏本身看到的趨勢，加計上非PC應用的領域，像是TV、Audio、Game等，吳敏求強調，Flash明年一整年仍然是缺貨的狀況。