快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

旺宏11月營收續創同期新高 今年營運表現亮眼

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體大廠旺宏電子（2337）今（7）日公布11月合併營收為47.37億元，單月合併營收較上月降溫，但以去年同期來看，包括11月在內，旺宏單月合併營收已連續創下8個月的歷史同期新高，在前10月累計營收已創年度營收歷史新高下，今年旺宏業績表現亮眼。

旺宏11月合併營收為47.37億元，較上月下滑17.1%，但仍較去年同期大幅成長57.42%，該公司表示，以單月合併營收來看，雖然較上月下滑，但因11月已進入電子產業淡季，過去以來，該公司在11月單月合併營收從未站上40億元以上，今年11月合併營收表現顯得相對強勁，預期整體第四季營收及獲利也值得期待。

累計今年前11個月合併營收為464.8億元，較去年同期成長27.36%。以全年營收來看，旺宏今年前10月累計營收就已超越去年全年水準，累計至11月已遠超過去年全年營收398.01億元，今年對旺宏來說是豐收的一年。

旺宏董事長吳敏求對於產業後市及旺宏展望也仍維持正向看法，他並進一步指出，電腦市場的循環周期不太會影響旺宏營運，看好旺宏明年表現，而就旺宏本身看到的趨勢，加計上非PC應用的領域，像是TV、Audio、Game等，吳敏求強調，Flash明年一整年仍然是缺貨的狀況。

營收 旺宏

延伸閱讀

至上11月營收增73%

蘋果PCB鏈 營收報喜

M31上月營收增逾一成 創意績減2%

台灣記憶體產業如何加值？ 劉德音提醒勿忘美光

相關新聞

郭台銘：鴻海第一筆機器設備抵押借款 向「他」借的

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（7）日臉書指出，當年鴻海公司第一筆用機器的租賃借款就是向中租合作，「如果不是中租發展這種...

台積電何麗梅：盼台灣早點有碳權交易平台

台積電（2330）企業社會責任委員暨歐亞業務資深副總經理何麗梅今日指出，台積電本身節能減碳之外，也鼓勵供應鏈也要一起來做...

友達將首度曝光美學光電整合解決方案 打造零耗能建築

友達（2409）瞄準零耗能建築的節能創能潛力，將全方位太陽能開發能力進一步延伸，並於12月9至12日的「台北國際建築暨建...

何麗梅：台積電無計劃自己蓋電廠 承諾長期購買綠電

台積電（2330）企業社會責任委員暨歐亞業務資深副總經理何麗梅今（7）日指出，「再生能源台灣供應並不足夠，台積電也無計畫...

摩爾定律遇挑戰／一台EUV比戰鬥機還貴，半導體榮景還將持續？

台積電（2330）今年資本支出高達300億美元，換算成新台幣，差不多是8,342億元。這個驚人的數額，也約當是，台灣明年3,726億國防經費的2.2倍。

摩爾定律遇挑戰／技術將走到盡頭？台積電靠2祕密武器跨過瓶頸

半導體業界這些年來都在探討摩爾定律（Moore's Law）是否走到盡頭？護國神山台積電在進入先進製程後，也積極想方設法延續摩爾定律。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。