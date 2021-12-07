研華11月營收 年增32.3%

研華（2395）今（7）日公布2021年11月份合併營收報告達新台幣51.71億元，較去年同期營收39.09億元，年增32.31%。累計研華一至十一月份合併營收達530.60億元，較去年同期營收460.8億元，年對年成長15.14%。研華十一月營收為歷史次高水準，前十一月累計營收已超越2020全年營收規模並續創新高紀錄。

十一月單月營收方面，各區域市場皆強勁成長，其中以歐洲、北美、新興市場最為突出，較去年同期分別成長69%、37%及209%；日本事業體ATJ（Advantech Technologies Japan，ATJ）已連續四個月呈正成長，整體日本市場表現穩健。事業群表現而言，以服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）、嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）及應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）表現最佳，分別較去年同期大幅成長113%、73%及37%。其他事業群年對年皆呈雙位數成長，表現亮麗。

若以累計至十一月營收來看，區域表現以中國大陸及新興市場最為強勁，年對年分別成長34%及58%；北美、歐洲、台灣及南韓等主力市場亦呈雙位數高成長。各事業群表現方面，以工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group，IIoT）、服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）及綜合服務事業（Advantech Service Plus，AS+）表現最佳，年對年分別成長32%、33%及28%。應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）而言，衰退幅度持續收斂，累計表現較去年下滑1.7%。

接單方面，十一月份接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.82，累計至十一月份BB Ratio則為1.54。