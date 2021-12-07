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頎邦11月營收21.52億元 歷年同期新高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

驅動IC封測廠頎邦（6147）今（7）日公告11月營收為21.52億元，月增1.08%、年增7.55%，是歷年同期單月新高；累計今年前1-11月營收達247.66億元，年增22.98%。

先前面板驅動IC需求出現鬆動，主要來自於電視面板需求及價格下滑，以及對智慧型手機出貨銷售放緩的疑慮，不過近期研調機構指出，11、12月報價跌幅將較過往動輒20-30%明顯收斂、甚至止穩，預期明年第1季底價格就可止跌回升，有助各家驅動IC封測業者報價維持相對高檔，帶動營運走揚。

從頎邦的營收表現來看，8月營收為24.06億元，9月、10月營收則連兩個月下滑，11月小幅月增1.08%至21.52億元，顯現產業呈現回溫的跡象。

整體來看，法人表示大尺寸面板驅動IC封測需求較為趨緩，但出貨動能仍屬穩定，而中小尺寸面板驅動IC封測相對強勁，至年底前整體產能利用率將維持高檔水準，預期頎邦第4季業績持穩第三季，全年來看，今年營收估成長2-3成，有望創下新高。

營收 大尺寸面板 封測

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