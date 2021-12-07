何麗梅：台積電無計劃自己蓋電廠 承諾長期購買綠電

台積電（2330）企業社會責任委員暨歐亞業務資深副總經理何麗梅今（7）日指出，「再生能源台灣供應並不足夠，台積電也無計畫自己蓋電廠，但相信有台積電長期承諾購買這件事情可帶動台灣再生能源產業，已看到這件事情發生。」

何麗梅今日出席2021國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇指出，台積電今年首發TCFD報告顯示台積所有利益關係人都關注水電探排議題，兩年前台積參加RE100成為首家半導體公司，並在後續承諾2050年淨零排放，納入供應鏈，這30年計畫如何訂？有別5年計畫，分成階段目標。

何麗梅說，因為台積電業務持續擴充，購買綠能與節能作法可能尚不能平衡碳排放，但台積承諾2025排放零增量，2025之後不再增加，同時2030年第二個目標是降到2020年排放水準，並按照此軌道繼續前進達成2050年淨零排放。

何麗梅指出，製程技術演進有助於節能，工研院報告顯示台積電每用1度電替世界省四度電，台積電90%以上在台灣生產，也希望將生產用電降至最低，台積碳足跡14%來自製程、間接排放使用能源占比62%，其餘24%則是供應鏈生產氣體與化學品等碳排。

何麗梅說，此次分享台積電淨零排放規畫與目標、做法，先回顧台積電創辦人在2010年點出台積ESG願景宣言就是社會要因為台積存在而變得更好，台積電董事長劉德音也在後續2019年選出聯合國永續指標17個當中9個和台積有關並歸納為5大ESG面向包含綠色製造、責任供應鏈等，今日演講主要聚焦綠色製造、責任供應鏈。

何麗梅也說，新冠疫情肆虐兩年以來影響人類生活，人們越來越依賴科技產品，但科技產業不可能只賺錢不兼顧環境。

在節能減碳上，何麗梅指出，台積電有三個主要範疇包含溫室氣體直接排放的降低，如添購綠色設備、員工內部創意提案去年內部競賽460個方案由員工提出減碳創意作法等。第二則是間接排放的減少，如外購能源，第三協助供應鏈碳足跡盤查並設定目標。