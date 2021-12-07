快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

零組件逆風將好轉 法人看好這一家廠商

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

網通廠正文（4906）法說會釋出消息，原物料零組件漲價與缺貨的影響將自明年第2季開始舒緩，並樂觀看待明年的營收成長。本土法人最新報告，看好正文受惠於固網升級需求和缺料緩解，將帶動獲利回升。

正文前3季毛利率受原物料短缺與漲價影響，年減2.3%，但高層預期明年第2季將好轉。正文前3季累計營收173 億，年增15.0%，營業利益3.6億元，年減4.0%。

本土法人表示，根據公司管理層的說法，2021年仍維持全年營收年增率雙位數的目標。正文供應鏈零組件漲價已反應給客戶，且近期記憶體與被動元件（RLC）價格較為穩定，預期明年第2季零組件缺料與漲價將開始好轉。目前訂單能見度看到明年第3季。

本土法人看好正文5G產品明年的成長動能。除了光纖固網相關產品持續成長外，正文預期5G 產品明年也將成長，包含應用在企業專網的O-RAN 相關的small cell 產品、sub-6GHz CPE 產品持續放量、1Q22 車用毫米波雷達產品開始出貨、衛星路由器（含衛星天線）預計2Q22送樣。

正文 漲價 營收

延伸閱讀

昇達科看好低軌衛星 第4季酬載元件出貨國際大廠

MLB／當三振王萊恩接人 美媒看好遊騎兵將成克蕭下一站

車用LED展望佳 聯嘉艾笛森受關注今股價同步大漲

高通馬德嘉：持續推動中國5G毫米波産業成熟和生態發展

相關新聞

郭台銘：鴻海第一筆機器設備抵押借款 向「他」借的

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（7）日臉書指出，當年鴻海公司第一筆用機器的租賃借款就是向中租合作，「如果不是中租發展這種...

台積電何麗梅：盼台灣早點有碳權交易平台

台積電（2330）企業社會責任委員暨歐亞業務資深副總經理何麗梅今日指出，台積電本身節能減碳之外，也鼓勵供應鏈也要一起來做...

友達將首度曝光美學光電整合解決方案 打造零耗能建築

友達（2409）瞄準零耗能建築的節能創能潛力，將全方位太陽能開發能力進一步延伸，並於12月9至12日的「台北國際建築暨建...

何麗梅：台積電無計劃自己蓋電廠 承諾長期購買綠電

台積電（2330）企業社會責任委員暨歐亞業務資深副總經理何麗梅今（7）日指出，「再生能源台灣供應並不足夠，台積電也無計畫...

摩爾定律遇挑戰／一台EUV比戰鬥機還貴，半導體榮景還將持續？

台積電（2330）今年資本支出高達300億美元，換算成新台幣，差不多是8,342億元。這個驚人的數額，也約當是，台灣明年3,726億國防經費的2.2倍。

摩爾定律遇挑戰／技術將走到盡頭？台積電靠2祕密武器跨過瓶頸

半導體業界這些年來都在探討摩爾定律（Moore's Law）是否走到盡頭？護國神山台積電在進入先進製程後，也積極想方設法延續摩爾定律。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。