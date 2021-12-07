零組件逆風將好轉 法人看好這一家廠商

網通廠正文（4906）法說會釋出消息，原物料零組件漲價與缺貨的影響將自明年第2季開始舒緩，並樂觀看待明年的營收成長。本土法人最新報告，看好正文受惠於固網升級需求和缺料緩解，將帶動獲利回升。

正文前3季毛利率受原物料短缺與漲價影響，年減2.3%，但高層預期明年第2季將好轉。正文前3季累計營收173 億，年增15.0%，營業利益3.6億元，年減4.0%。

本土法人表示，根據公司管理層的說法，2021年仍維持全年營收年增率雙位數的目標。正文供應鏈零組件漲價已反應給客戶，且近期記憶體與被動元件（RLC）價格較為穩定，預期明年第2季零組件缺料與漲價將開始好轉。目前訂單能見度看到明年第3季。

本土法人看好正文5G產品明年的成長動能。除了光纖固網相關產品持續成長外，正文預期5G 產品明年也將成長，包含應用在企業專網的O-RAN 相關的small cell 產品、sub-6GHz CPE 產品持續放量、1Q22 車用毫米波雷達產品開始出貨、衛星路由器（含衛星天線）預計2Q22送樣。