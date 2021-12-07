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威剛致力打造幸福職場 獲頒「2021大中華區最佳職場」

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球記憶體領導品牌威剛科技（3260）獲職場文化領域的權威研究機構「卓越職場®」評鑑為「2021年大中華區最佳職場™」，威剛科技致力打造超越同仁想像的幸福職場，董事長陳立白先生表示：「我們深信員工就是企業能量的來源與公司穩固的基石，唯有讓同仁發揮潛能，才能使企業永續發展，並持續創新。」

威剛對員工福祉、人才培育及社會環境的投入，於卓越職場®機構的Trust Index© 線上匿名問卷調查及Culture Audit© 審查評估報告中表現突出，深獲內、外部高度認同。暨名列「台灣卓越職場認證™」榜單後，於大中華區逾150家企業中脫穎而出，獲頒「2021年大中華區最佳職場™」獎項。

威剛科技以「關懷人本、殷實專業」為依歸，相信員工是公司最具價值的資產，除廣納人才外，更持續打造同仁嚮往的理想職場，鼓勵同仁發揮所長並與威剛並肩同行，一同累積成長的力量，邁向創新未來。

此外，威剛科技董事長陳立白與總經理陳玲娟重視企業對社會許諾與責任，認為正向、主動、積極的企業文化有益於公司穩健的成長，同時勉勵威剛人及時行善，因此由董事長作為領頭羊，由上而下動員，並串聯外部單位，共同創造社會價值。在這二十年間，持續帶領威剛科技的員工投入社會公益，實際落實「取之於社會，用之於社會」的理念，冀與同仁共創企業價值，凝聚員工對公司的認同，而威剛除成為使員工引以為傲的最佳企業外，更化為推動社會走向美好的能量。

威剛 職場 人本

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