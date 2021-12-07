力成前11月業績764.74億元 已創全年歷史新高

封測大廠力成（6239）公布11月合併營收為75.24億元，較上月微幅減少0.73%，仍是該公司單月合併營收歷史高檔水準，力成累計今年前11個月合併營收已達到764.74億元，在尚未加計12月合併營收，已創下該公司全年合併營收的歷史新高。

力成科技今年11月自行結算合併營收75.24億元，較10月合併營收75.79億元幅減少0.73%，較去年同期合併營收63.60億元增加18.30%。

累計力成今年前11個月合併營收764.74億元，已創下全年營收的歷史新高，並較去年同期合併營收699.85億元增加9.27%。

對於第四季的營運，先前該公司就表示，第四季營收會比第三季好，單季獲利來看，至少會跟第三季持平，以產業淡旺季循環來看，今年第四季還算不錯。

對於明年展望，該公司高層先前也指出，今年三月在新竹的新廠已完成建廠，未來在會持續有高階的新產品通過驗證、出貨，另外，明年在邏輯產品也將維持成長表現，因此，根據目前客戶需求，公司對明年營運抱持樂觀態度。