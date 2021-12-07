台與斯洛伐克招商媒合 電動車、航太區塊鏈成潛在亮點

經濟部貿易局委託外貿協會於6日至7日舉行台斯洛伐克商機媒合會，為61家台商與19家斯洛伐克商進行破百場洽談，爭取8,000萬美元商機，潛在合作領域包括電動車、半導體與雲端服務、智慧城市、航太區塊鏈等議題。

斯洛伐克是歐洲汽車製造重要據點，因應國際E-Mobility供應鏈重組浪潮，在電動車電池技術方面，正尋求與台廠合作。斯商目前正積極開發智慧電動車電池技術，這一次來訪就綠色電池生態系統的發展，與多家台灣業者交流。

隨著歐洲製造業穩健復甦，台斯雙邊貿易總值與去年同期相比增長17.14%。我國目前對斯洛伐克出口以液晶裝置、扣件、車用零組件、車輛信號設備等為主; 我國自斯國進口則以整車、汽配零組件與半導體設備為主。

國發會主委龔明鑫10月率團出訪中東歐三國後，我國與中東歐國家的經貿關係持續升溫。斯洛伐克代表團受邀於12月回訪台灣，以增進台斯兩國供應鏈的連結。在兩天的實體洽談會中，主辦單位邀請到台灣各產業的知名企業參與，包括電子資通訊產業、觀光旅遊業、航太產業等。雙方業者就智慧城市所衍生新商機與創新應用多有交流。