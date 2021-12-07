快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

台與斯洛伐克招商媒合 電動車、航太區塊鏈成潛在亮點

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部貿易局委託外貿協會於6日至7日舉行台斯洛伐克商機媒合會，為61家台商與19家斯洛伐克商進行破百場洽談，爭取8,000萬美元商機，潛在合作領域包括電動車、半導體與雲端服務、智慧城市、航太區塊鏈等議題。

斯洛伐克是歐洲汽車製造重要據點，因應國際E-Mobility供應鏈重組浪潮，在電動車電池技術方面，正尋求與台廠合作。斯商目前正積極開發智慧電動車電池技術，這一次來訪就綠色電池生態系統的發展，與多家台灣業者交流。

隨著歐洲製造業穩健復甦，台斯雙邊貿易總值與去年同期相比增長17.14%。我國目前對斯洛伐克出口以液晶裝置、扣件、車用零組件、車輛信號設備等為主; 我國自斯國進口則以整車、汽配零組件與半導體設備為主。

國發會主委龔明鑫10月率團出訪中東歐三國後，我國與中東歐國家的經貿關係持續升溫。斯洛伐克代表團受邀於12月回訪台灣，以增進台斯兩國供應鏈的連結。在兩天的實體洽談會中，主辦單位邀請到台灣各產業的知名企業參與，包括電子資通訊產業、觀光旅遊業、航太產業等。雙方業者就智慧城市所衍生新商機與創新應用多有交流。

斯洛伐克 電動車

延伸閱讀

台斯經合諮商會登場 佳雷克：斯洛伐克支持台灣

影／70歲南非籍男騎電動車闖紅燈 遭車撞飛送醫亡

斯洛伐克經濟部政務次長 率團訪台

斯洛伐克專機秀「國徽國名」 學者：傳達準官方關係

相關新聞

郭台銘：鴻海第一筆機器設備抵押借款 向「他」借的

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（7）日臉書指出，當年鴻海公司第一筆用機器的租賃借款就是向中租合作，「如果不是中租發展這種...

台積電何麗梅：盼台灣早點有碳權交易平台

台積電（2330）企業社會責任委員暨歐亞業務資深副總經理何麗梅今日指出，台積電本身節能減碳之外，也鼓勵供應鏈也要一起來做...

友達將首度曝光美學光電整合解決方案 打造零耗能建築

友達（2409）瞄準零耗能建築的節能創能潛力，將全方位太陽能開發能力進一步延伸，並於12月9至12日的「台北國際建築暨建...

何麗梅：台積電無計劃自己蓋電廠 承諾長期購買綠電

台積電（2330）企業社會責任委員暨歐亞業務資深副總經理何麗梅今（7）日指出，「再生能源台灣供應並不足夠，台積電也無計畫...

摩爾定律遇挑戰／一台EUV比戰鬥機還貴，半導體榮景還將持續？

台積電（2330）今年資本支出高達300億美元，換算成新台幣，差不多是8,342億元。這個驚人的數額，也約當是，台灣明年3,726億國防經費的2.2倍。

摩爾定律遇挑戰／技術將走到盡頭？台積電靠2祕密武器跨過瓶頸

半導體業界這些年來都在探討摩爾定律（Moore's Law）是否走到盡頭？護國神山台積電在進入先進製程後，也積極想方設法延續摩爾定律。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。