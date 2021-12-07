低軌衛星群新興業者部署規模擴大 老牌衛星業者多觀望

低軌(Low Earth Orbit；LEO)衛星新興業者如SpaceX和OneWeb快速部署衛星群，使適用人煙稀少，或無法建置基地台的海上、空中或極地的衛星通訊發展備受看好，2030年衛星寬頻服務相關市場規模上看1.6兆美元，其中，終端消費者上網將佔9,000億美元，占比最高；但前六大老牌衛星業者包括Viasat、SES、Intelsat、Echostar、Eutelsat、Telesat中，僅Eutelsat和Telesat有意自建LEO衛星群，其餘都深知LEO投資規模甚巨，仍採觀望或被動投資態度。

Viasat和隸屬Echostar的Hughes都針對終端消費者提供衛星固網服務，將正面承受來自SpaceX Starlink服務的衝擊。Viasat藉收購歐洲寬頻基礎設施(Euro Broadband Infrastructure；EBI)公司，來擴大服務至歐洲和中東市場；也藉收購RigNet，經營能源開採相關通訊市場。Hughes則入股OneWeb，負責OneWeb於印度市場的零售服務。

其餘四大衛星業者SES、Intelsat、Eutelsat、Telesat營收來源主為衛星電視播放，為影音節目業者提供量販(wholesale)衛星網路服務，經營零售消費市場的意願甚低。四業者衛星電視播放營收逐步下滑，近期僅Eutelsat藉收購BigBlu，於澳洲和北歐新增6萬用戶，其餘業者都往海上、飛機上或物聯網(IoT)市場發展。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，就LEO衛星部署而言，Telesat在加拿大政府金援下將打造298顆衛星群，鎖定企業或政府應用；Eutelsat也欲建置25顆LEO衛星群，鎖定IoT應用，顯示在亞馬遜(Amazon) Kuiper衛星群尚未建置完成前，SpaceX為唯一以LEO衛星群為終端消費者提供固網服務的業者。

DIGITIMES Research表示，衛星業者對部署LEO衛星持觀望態度，過去有3家在1990年代先後以LEO衛星提供通訊服務的業者，Iridium、Globalstar、Orbcomm都相繼在2000年申請破產重整，且遲至今日仍未達損益兩平，顯示欲藉LEO衛星網路服務來獲利充滿重重挑戰。