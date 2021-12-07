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房市變天前兆？ 11月中古屋看屋減1成

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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房市降溫了。樂屋網統計指出，11月中古屋看屋出現下滑一成，終結數月以來的正成長。業者表示，隨著時序接近農曆新年傳統淡季，接下來的中古屋買氣，預料會如近期的氣溫一樣一路下滑。

樂屋網表示，今年下半年擺脫疫情升溫威脅後，房市一飛沖天，站上訪客數與預約看屋數幾乎是每月攀升，但11月出現反轉，訪客數和預約看屋數分別下滑13%、12.6%。

六都中以高雄市楠梓區、桃園市全區買氣下滑最為明顯。樂屋網指出，先前台積電（2330）設廠楠梓區引爆一波房市熱潮後，即便後續已有台積電官方證實設廠訊息，但走揚的房價已在前一波反映，而今進駐卡位熱潮降溫。

桃園市部分，樂屋網以站上預約看屋數和物件數的比值，換算出桃園市電梯大樓逐月「需供比」，數據顯示，擺脫疫情陰霾後的7月起，買方需求逐漸攀升，8月衝到高峰18.1，相當於每100間房子有超過18位買方。

9月、10月也仍舊維持接近18，但到了11月，供需比驟降至15.1，相當於月減15%，站上訪客數、預約看屋數明顯下滑。

樂屋網總經理蕭政華分析，隨著近期升息訊息頻頻，各地方政府重新檢討房屋稅差別稅率，加上銀行鑑價跟不上房價漲幅等變因，都使買方進場態度出現觀望，部分原本炒作明顯的區域退燒更快，與其說11月房市降溫，不如說是從過熱回到穩定，買方轉為理性的狀態。

蕭政華表示，從買方找屋、看屋到買屋、交屋，通常會有數個月不等的時間，樂屋網站上數字反映的是最前期找屋階段，而11月人數下滑，可預期接下來實際成交量也會略為萎縮；但11月數字其實相較去年同期仍有1成以上的增幅，預期今年實際成交量，必能超越去年32.6萬棟的表現。

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