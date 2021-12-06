Digitimes：高通將新增台積電爲驍龍8 Gen 1的代工廠

集微網消息，據Digitimes報道，由於三星 4nm 工藝的製造良率較低，高通公司未來可能會把台積電納爲旗艦SoC的代工廠之一。

Digitimes表示，高通剛剛推出的驍龍 8 Gen 1採用了三星最新的 4nm 工藝，但有消息人士透露，三星仍在提高其 4nm工藝製造良率，目前估計只有30%，而低良率可能會影響高通最新旗艦智能手機SoC的出貨量。

消息人士稱，與高通使用三星 5nm 工藝技術構建的 Snapdragon 888 SoC相關的功耗問題曾經讓高通將高端晶片部分訂單轉回台積電，但目前包括蘋果和聯發科在內的競爭對手已經為各自的旗艦智能手機 SoC 系列預定了台積電大部分可用的 5nm 和 4nm 工藝産能。

雖然如此，但其仍然預計高通將在 2022 年大幅提高其在台積電的晶圓開工率，而英特爾被認爲是高通另一個潛在合作夥伴，消息人士補充表示，高通打算減少對單一代工廠的依賴。

根據Digitimes Research報道，高通將擴大在台積電的晶圓開工規模，不僅用於其驍龍8系列移動SoC，還用於2022年的7和6系列，屆時這家台灣代工廠將負責高通總移動SoC産量的65%。