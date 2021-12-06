實現元宇宙關鍵 正文切入低軌衛星

元宇宙世代即將來臨，要實現元宇宙，就得先在全球擁有鋪天蓋地的寬頻網路涵蓋，正文（4906）董事長陳鴻文表示，人類進入通訊史上新時代，正文已經切入低軌衛星產品，加上光纖寬頻、行動網路跟無線網路技術及產品線，低軌衛星用戶接收端設備明年第2季送樣。

陳鴻文表示，未來通訊世界，從衛星到地面的光纖、5G跟無線網路，寬頻上網將無所不在，尤其衛星通訊過去因為頻寬小、成本高，只有非得用的時候才會用到，但進入低軌衛星，將有數萬個低軌衛星繞著地球跑，且衛星製造跟發射成本也大幅降低，未來通訊世界將呈現鋪天蓋地的新時代。

陳鴻文認為，正文技術團隊是中科院出身，從無線通訊領域出發，也具備毫米波的專長，未來5G跟衛星通訊都會使用毫米波技術，這代表正文的機會來了，現在正文除了切入毫米波的5G基地台路由器，也已經打造低軌衛星地面接收站。

正文執行董事楊正任認為，要邁向元宇宙時代，必須得是低延遲、高傳輸，跟無所不在的寬頻網路環境，否則元宇宙是無法實現了，從天上的低軌衛星，到地面的5G、光纖寬頻及無線網路串起的寬頻網路，將成為實現元宇宙關鍵。

楊正任表示，台灣產業在低軌道衛星市場的機會是關鍵零組件，包含衛星本體上的關鍵零組件跟地面接收站，射頻前端收發模組跟毫米波關鍵組件，而未來量最大就是地面用戶端，因為低軌衛星寬頻上網服務要普及跟維運，貢獻營運商營收，得要有大量低成本的地面終端，包含地面移動終端跟固定終端，而正文切入低軌衛星用戶端接收設備，明年第2季有樣品交給客戶測試，下半年可望出貨。