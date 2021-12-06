快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

實現元宇宙關鍵 正文切入低軌衛星

經濟日報 / 記者黃晶琳／綜合即時報導
正文切入低軌衛星用戶端接收產品。記者黃晶琳／攝影
正文切入低軌衛星用戶端接收產品。記者黃晶琳／攝影

元宇宙世代即將來臨，要實現元宇宙，就得先在全球擁有鋪天蓋地的寬頻網路涵蓋，正文（4906）董事長陳鴻文表示，人類進入通訊史上新時代，正文已經切入低軌衛星產品，加上光纖寬頻、行動網路跟無線網路技術及產品線，低軌衛星用戶接收端設備明年第2季送樣。

陳鴻文表示，未來通訊世界，從衛星到地面的光纖、5G跟無線網路，寬頻上網將無所不在，尤其衛星通訊過去因為頻寬小、成本高，只有非得用的時候才會用到，但進入低軌衛星，將有數萬個低軌衛星繞著地球跑，且衛星製造跟發射成本也大幅降低，未來通訊世界將呈現鋪天蓋地的新時代。

陳鴻文認為，正文技術團隊是中科院出身，從無線通訊領域出發，也具備毫米波的專長，未來5G跟衛星通訊都會使用毫米波技術，這代表正文的機會來了，現在正文除了切入毫米波的5G基地台路由器，也已經打造低軌衛星地面接收站。

正文執行董事楊正任認為，要邁向元宇宙時代，必須得是低延遲、高傳輸，跟無所不在的寬頻網路環境，否則元宇宙是無法實現了，從天上的低軌衛星，到地面的5G、光纖寬頻及無線網路串起的寬頻網路，將成為實現元宇宙關鍵。

楊正任表示，台灣產業在低軌道衛星市場的機會是關鍵零組件，包含衛星本體上的關鍵零組件跟地面接收站，射頻前端收發模組跟毫米波關鍵組件，而未來量最大就是地面用戶端，因為低軌衛星寬頻上網服務要普及跟維運，貢獻營運商營收，得要有大量低成本的地面終端，包含地面移動終端跟固定終端，而正文切入低軌衛星用戶端接收設備，明年第2季有樣品交給客戶測試，下半年可望出貨。

正文 元宇宙 5G 營收

延伸閱讀

SpaceX恐面臨破產危機 低軌衛星概念股早盤全倒

相關新聞

基辛格頻講台積電壞話 張忠謀：5年內不可能把英特爾拉回原盛況

司法院今舉辦趨勢講堂邀請台積電創辦人張忠謀演講，談及Intel（英特爾）新任CEO基辛格（Pat Gelsinger）日...

張忠謀再槓基辛格 爆料英特爾曾找台積電做高階產品

台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席司法院趨勢講堂，再度以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」發表專題演講，演講期間回應外...

台灣要找下一個護國神山？張忠謀結論只有「這個字」

司法院今舉辦趨勢講堂邀請台積電創辦人張忠謀分享「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」，張忠謀指出，台灣要找下一個對全世界重要，...

全球電源管理晶片價格年漲10% 2022上半年供應仍吃緊

根據TrendForce表示，由於電源管理晶片（PMIC）屬於半導體缺貨潮的短料，至今漲價態勢依然持續，預估2021年平...

股神說的一定準？陸行之：先瞭解元宇宙、比特幣再發言

12月4日上午加密貨幣出現雪崩式下跌，比特幣價格一度慘崩逾20%，跌超過1萬美元，後跌幅收斂至11%。知名半導體產業分析...

台積電險守600整數關卡 市值降至15.6兆元

大型權值股台積電（2330）今日股價險守600元整數關卡，終場收600元整，下跌8元，市值降至15.6兆元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。