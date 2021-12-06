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基辛格頻講台積電壞話 張忠謀：5年內不可能把英特爾拉回原盛況

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
張忠謀。圖／司法院提供
張忠謀。圖／司法院提供

司法院今舉辦趨勢講堂邀請台積電創辦人張忠謀演講，談及Intel英特爾）新任CEO基辛格（Pat Gelsinger）日前認為台灣環境不穩定，呼籲美政府應多投資本土的半導體企業；張忠謀說，「我相信他五年內不可能把Intel拉回原本的盛況」。

張忠謀指出，基辛格只有高中畢業，連大學都沒上過，但他在英特爾做了30年，2010年不滿高層作為，而離開英特爾，換到VMware做CEO。

他說，基辛格「老早就知道我，也佩服台積電很成功」，2015年基辛格來台灣拜訪他，因他對VMware了解不深，而基辛格先介紹新公司，基辛格15分鐘內深入淺出把VMware講得非常清楚，讓他覺得「這傢伙有點厲害」，之後基辛格再花45分鐘談英特爾，可以聽出基辛格對英特爾深深懷念。

張忠謀說，英特爾CEO去年曾來找台積電做高技術產品，台積電董事長和CEO很興奮，但他想了一下勸大家不要太早興奮，因為英特爾視技術、製造為「靈魂」，當時CEO是財務出身，想要把技術交給台積電，董事會不會同意，所以台積電還是不要太早高興，果然英特爾不但不同意，還請當時的CEO走路，之後找基辛格來接棒。

他說，基辛格現在都講台積電壞話，因為台積電是他最大的競爭者，而英特爾有個規矩，CEO65歲要退休，「我相信他五年內不可能把Intel拉回原本的盛況」。

台積電 英特爾 張忠謀 Intel 半導體

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