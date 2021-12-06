快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

張忠謀再槓基辛格 爆料英特爾曾找台積電做高階產品

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
張忠謀。圖／司法院提供
張忠謀。圖／司法院提供

台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席司法院趨勢講堂，再度以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」發表專題演講，演講期間回應外界關注英特爾新CEO基辛格（Pat Gelsinger）近期砲火瞄準台灣與台積電時，則再次反擊，並爆料過去英特爾找台積電幫忙的始末，以及過往基辛格2015年來拜會他的往事。

張忠謀近期在玉山科技論壇上就曾透露，過去基辛格在英特爾30年，後來離開至VMware擔任CEO時，2015就曾親自來台拜會他，在短短15分鐘說清楚公司發展，讓他認為這傢伙是個人才，不過對台積電很不客氣。

由於基辛格近期公開活動時抨擊台積電等亞洲製造同業，更說共軍軍機擾台讓台灣不安全，成為市場話題。張忠謀今日在公開活動也加碼爆料反擊，說過去在兩人1小時的談話中，基辛格光懷舊過去的英特爾就達45分鐘，而對方現在都在講台積電壞話，因為他想要多拿一點美國政府的錢。

張忠謀在今日演講期間也透露，過去英特爾曾經來找台積電，想做高階的產品，當時董事長劉德音還對此很興奮。張忠謀指出，「我就跟劉德音說，你不要太興奮，因為技術是英特爾的靈魂，這個案子不一定會成，結果果然英特爾高層不同意，還叫當時的英特爾CEO走人，後來就請了基辛格回來，他現在都在講台積電壞話，大概是因為台積電是最大的競爭者。」

至於英特爾未來是否會重返榮耀？張忠謀則說，英特爾有65歲要退休的老規矩，而基辛格已經60了，只剩下5年，不相信他可以把英特爾拉回盛況。

台積電 英特爾 張忠謀 半導體

延伸閱讀

林秉樞見過妻子？ 張忠謀表示不清楚細節

找張忠謀分享半導體優勢 許宗力：法官不是只鑽研法條

影／張忠謀證實林秉樞找過張淑芬 但不清楚談話內容

影／老婆張淑芬見過林秉樞？張忠謀：好像見過一次面

相關新聞

基辛格頻講台積電壞話 張忠謀：5年內不可能把英特爾拉回原盛況

司法院今舉辦趨勢講堂邀請台積電創辦人張忠謀演講，談及Intel（英特爾）新任CEO基辛格（Pat Gelsinger）日...

張忠謀再槓基辛格 爆料英特爾曾找台積電做高階產品

台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席司法院趨勢講堂，再度以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」發表專題演講，演講期間回應外...

台灣要找下一個護國神山？張忠謀結論只有「這個字」

司法院今舉辦趨勢講堂邀請台積電創辦人張忠謀分享「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」，張忠謀指出，台灣要找下一個對全世界重要，...

全球電源管理晶片價格年漲10% 2022上半年供應仍吃緊

根據TrendForce表示，由於電源管理晶片（PMIC）屬於半導體缺貨潮的短料，至今漲價態勢依然持續，預估2021年平...

股神說的一定準？陸行之：先瞭解元宇宙、比特幣再發言

12月4日上午加密貨幣出現雪崩式下跌，比特幣價格一度慘崩逾20%，跌超過1萬美元，後跌幅收斂至11%。知名半導體產業分析...

台積電險守600整數關卡 市值降至15.6兆元

大型權值股台積電（2330）今日股價險守600元整數關卡，終場收600元整，下跌8元，市值降至15.6兆元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。