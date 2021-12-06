張忠謀再槓基辛格 爆料英特爾曾找台積電做高階產品

台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席司法院趨勢講堂，再度以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」發表專題演講，演講期間回應外界關注英特爾新CEO基辛格（Pat Gelsinger）近期砲火瞄準台灣與台積電時，則再次反擊，並爆料過去英特爾找台積電幫忙的始末，以及過往基辛格2015年來拜會他的往事。

張忠謀近期在玉山科技論壇上就曾透露，過去基辛格在英特爾30年，後來離開至VMware擔任CEO時，2015就曾親自來台拜會他，在短短15分鐘說清楚公司發展，讓他認為這傢伙是個人才，不過對台積電很不客氣。

由於基辛格近期公開活動時抨擊台積電等亞洲製造同業，更說共軍軍機擾台讓台灣不安全，成為市場話題。張忠謀今日在公開活動也加碼爆料反擊，說過去在兩人1小時的談話中，基辛格光懷舊過去的英特爾就達45分鐘，而對方現在都在講台積電壞話，因為他想要多拿一點美國政府的錢。

張忠謀在今日演講期間也透露，過去英特爾曾經來找台積電，想做高階的產品，當時董事長劉德音還對此很興奮。張忠謀指出，「我就跟劉德音說，你不要太興奮，因為技術是英特爾的靈魂，這個案子不一定會成，結果果然英特爾高層不同意，還叫當時的英特爾CEO走人，後來就請了基辛格回來，他現在都在講台積電壞話，大概是因為台積電是最大的競爭者。」

至於英特爾未來是否會重返榮耀？張忠謀則說，英特爾有65歲要退休的老規矩，而基辛格已經60了，只剩下5年，不相信他可以把英特爾拉回盛況。