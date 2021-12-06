華碩施崇棠：COP26掀淨零挑戰 企業須掌握三大關鍵意涵

2021遠見高峰會「迎向大復甦，邁向新永續」，大會主題便開宗明義點出「永續未來」的重要性。峰會首日（6日）特別邀請到華碩（2357）董事長暨企業永續發展協會理事長施崇棠，進行專題演講「邁向零碳經濟的承諾與挑戰」。

聯合國氣候峰會（COP26）11月剛在英國格拉斯哥落幕，走向COP26後的全球新局，氣候變遷已是氣候緊急狀態，全球達到共識要一起解決，而且愈快愈好。

施崇棠受邀在「遠見高峰會」演講中，提出淨零挑戰對企業的三大關鍵意涵，更揭示台灣可掌握的四大產業契機：低碳材料、電氣化、清潔電力、氫能及碳捕捉。

「COP26落幕，但挑戰還沒結束，」施崇棠直言。他舉國際能源總署最新報告指出，積極投入能源效率、再生能源與創新技術的發展，是達到淨零目標的核心支柱。

倫敦FTSE 100指數成份股的半數以上公司已公開承諾，最晚2050年實現淨零目標，因此企業必須認知到，淨零已經造成系統性的改變，是企業不可迴避的重要準則。

施崇棠分析COP26後，企業將加速由承諾到行動，更具備三大關鍵的商業意涵。

首先，氣候變遷考驗企業營運韌性，卻也帶來契機。世界經濟論壇（WEF）與美國政府共同發起的「先行者聯盟（First Movers Coalition）」，空中巴士、亞馬遜、Apple、美國銀行、Volvo等25家企業推動脫碳計畫，承諾將投資創新環保科技，促進新興技術的商業化，創造先行者優勢。

第二，加速創新將是實現2050年淨零目標的關鍵。施崇棠提到，從巴黎氣候峰會便驅動了再生能源市場的蓬勃成長，而在格拉斯哥氣候峰會結束，預期更將創造「低碳材料、電氣化、清潔電力、氫能及碳捕捉」等嶄新市場。

他特別舉例，今年8月，瑞典鋼鐵（SSAB）開發無化石燃料（fossil-free steel）的「綠氫鋼鐵」，在製造過程中不使用化石燃料，由再生能源電解出的氫氣做為燃料及還原劑，並成功首次應用在Volvo汽車廠。

蘋果（Apple）也提出未來10年的低碳藍圖，促成全球最大的兩家鋁製造商的合作，在鋁金屬的製程中採用先進的導電材料代替碳，產生低碳鋁材來製作Macbook。

微軟（Microsoft）則透過提高土壤固碳能力解決土地退化問題，取得碳信用額度。同時投資區塊鏈技術，藉由區塊鏈去中心化、不可篡改的特性，確保碳信用的環境效益不會被重覆計算。

第三，綠色金融體系扮演更重要角色。根據世界銀行的預估，到2030年將有高達90兆美元的資金，流向綠色經濟轉型。比方微軟、亞馬遜均成立氣候創新基金，導引資金投入循環經濟、儲能技術、大數據與人工智慧、永續農業等領域，開發低碳解決方案。

施崇棠分享，華碩很早就思考數位新世代的永續價值，推動「數據化衡量、科技化管理」的策略型永續，結合核心能力，聚焦「氣候行動、循環經濟、責任製造、與價值創造」四大主軸，建構華碩永續中長期的願景、策略與目標。

今年4月，華碩執行長胡書賓提出要強化研發、提高產品能源效率，讓產品平均能源效率優於最嚴格的環保標章Energy Star 30％。此外，也帶動關鍵供應商降低30％碳排放強度，承諾台灣營運在2030年、全球2035年達成100％使用再生能源。

施崇棠更當場宣布，華碩將基於科學基礎（SBT）的減量路徑，以提高能源效率、擴大再生能源使用，並藉由投資創新技術，移除剩餘的排放量等三階段步驟，建構華碩氣候行動，逐步推動整個價值鏈邁向淨零。

所成立的創新發展室，就是要運用開放式創新思惟，與雙元組織架構來達成探索型創新與應用型創新，結合外部投資創新技術，並與商業伙伴創造共享價值。