張忠謀談台灣半導體產業 盼政府社會與台積電一起守住

司法院今舉辦趨勢講堂邀請台積電創辦人張忠謀演講，張忠謀指出。半導體晶圓製造是第一個台灣在世界競爭中有相當優勢的產業，盼政府、社會、台積電一起共同守住、不要放棄。

張忠謀指出，台灣在晶圓半導體製造的優勢，包括人才，有大量優秀、敬業的工程師、技工和作業員，願意投入製造業，也願意致力提高良率。幾十年來，製造業大量輸出，現在很少人大學畢業願意投入製造業。

張忠謀說，另一優勢是台鐵、高速公路等交通便利，適合大規模製造業人員調動，台積電3個製造中心分別位於新竹、台南和台中，常有成千工程師平日住在公司提供的宿舍，假日再返家。

張忠謀指出，台積電今日是半導體製造技術領袖，在已開發世界加起來約25億人口中，幾乎每一個人都在日常生活中、工作中用到台積電製造的半導體產品，連蠻多非洲人也會用積體電路。

他說，美國跟台灣比起來，土地、水、電都不是問題，但人才、台灣派遣人員在當地經營、管理能力、大規模製造業人員能力等皆是缺點，單位成本顯著比台灣高，且短期美國聯邦及州政府補貼，不能彌補長期的競爭劣勢。

再者，大陸半導體製造落後台積電5年以上，設計落後台灣、美國1、2年；但在晶圓製造領域，南韓三星電子是台積電的強勁對手。

張忠謀最後說，半導體晶圓製造是一個攸關民生、經濟、國防的重要產業，也是第一個台灣在世界競爭裡得到相當優勢的行業，這優勢得來步一，守住亦不易，望政府、社會、台積電本身努力守住，政府應該不要輕易放棄。